OPPO Band 2, lo smartwatch perfetto per gli sportivi arriva in Italia

OPPO annuncia oggi la disponibilità in Italia dell’attesissimo OPPO Band 2 su OPPO Store e a breve su Amazon. Grazie a un ampio display ultra-nitido personalizzabile a quadranti colorati e a un’ampia varietà di funzionalità avanzate per il sonno, l’allenamento e la salute, OPPO Band 2 diventa il migliore supporto possibile per la propria quotidianità.

OPPO Band 2 è lo smartwatch perfetto per gli sportivi

Il device è dotato di un sensore di movimento a 6 assi ad alta precisione e di sensori di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue, della nuova modalità tennis, capace di riconoscere diversi colpi di racchetta e registrare un’ampia varietà di dati, e di nuove funzionalità di corsa, aggiornate per permettere un’esperienza di allenamento a 360° con monitoraggio della frequenza cardiaca, valutazione CRF, suggerimenti sulla velocità e 13 percorsi di corsa. Inoltre, permette di utilizzare fino a 100 modalità di allenamento.

OPPO Band 2 è anche un alleato fondamentale nel monitorare tutte le fasi del sonno grazie a OSleep.

Durante il sonno, infatti, Band 2 monitora il riposo, il risveglio, la durata del sonno e le varie fasi (sonno profondo e sonno leggero), il sonno REM (Rapid Eye Movement), il livello di ossigeno nel sangue nonché il rischio di russamento che, al risveglio, diventeranno consultabili attraverso un report completo. Altre funzioni per il benessere includono il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio e l’avviso dello stress in tempo reale e i promemoria per bere acqua, per aiutare l’utente a prendersi cura di sé e della propria salute.

OPPO Band 2, infine, è un ottimo device per gestire tutte le attività quotidiane, grazie alla possibilità di impostare sveglie, timer, controllare il meteo e molto altro ancora: tutto ciò comodamente dal proprio polso e senza abbandonare mai l’utente, grazie a una batteria caratterizzata da 14 giorni di autonomia. Il dispositivo, nella colorazione Black, è disponibile da oggi al prezzo di 69,99€ su OPPO Store e a breve su Amazon. Nel frattempo perché non date un’occhiata e una possibilità all’eccellente OPPO Band Tracker Sport, su Amazon a soli 29€ in sconto?

