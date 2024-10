OPPO Enco Buds2 a prezzo stracciato su Amazon: oggi le paghi solo 19€

Non accontentarti di auricolari mediocri ma punta a dei veri top di gamma con le OPPO Enco Buds2! Oggi sono disponibili in offerta speciale su Amazon a soli 19 euro con uno sconto speciale del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitatissimo!

OPPO Enco Buds2: suono immersivo e massimo comfort

Le OPPO Enco Buds2 si contraddistinguono per un driver da 10mm placcato in titanio e l’innovativa struttura acustica, che garantiscono una riproduzione del suono perfetta così da offrire dettagli cristallini e nitidi, bassi immersivi e profondi che si adattano automaticamente ad ogni genere musicale.

Un’altra caratteristica importante delle cuffiette è il potente e innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo che garantisce chiamate chiare e cristalline anche negli ambienti più rumorosi. Questo vuol dire che non dovrai più alzare la voce per farti sentire nè spostarti in luoghi silenziosi per ascoltare.

Non è da meno la potentissima batteria che garantisce autonomia sufficiente per una settimana di utilizzo medio. Nello specifico potrai godere di ben 28 ore di ascolto, mentre per le chiamate garantiscono un’autonomia di 16 ore di conversazione.

Gli auricolari hanno anche la protezione IPX4 quindi potrai sfruttarli senza nessuna preoccupazione sia sotto la pioggia che durante i tuoi allenamenti più intensivi. Inoltre hanno una forma ergonomica che garantisce una vestibilità confortevole anche dopo ore e ore di utilizzo, tanto da sembrare di non indossarle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.