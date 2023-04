OPPO Find N3: il nuovo pieghevole si mostra per la prima volta in questo leak

La prima immagine del tanto atteso smartphone pieghevole OPPO Find N3 sono state svelate in seguito ad una fuga di dati. L’immagine trapelata rivela il design frontale e posteriore del dispositivo, alimentando ulteriormente le speculazioni sul lancio imminente di questo prodotto rivoluzionario.

L’immagine dello schema del presunto OPPO Find N3 mostra un display esterno con un foro centrale per la fotocamera. Il pannello posteriore del dispositivo presenta un modulo fotocamera circolare con tre fotocamere, tra cui una lente zoom a periscopio, il marchio Hasselblad e un microfono. Sembra essere presente un flash LED nella parte superiore sinistra del retro del telefono.

Il bordo sinistro sembra avere un cursore di notifica, mentre il lato destro ospita i tasti del volume e il pulsante di accensione. Per quanto riguarda le specifiche del Find N3 (ancora non confermate), si prevede che il dispositivo (numero di modello PHN110) sia dotato di un display OLED pieghevole da 8 pollici con una risoluzione di 2.268 x 2.440 pixel e un refresh rate di 120Hz. Nonostante la dimensione del display frontale non sia ancora nota, si presume che sia di circa 6,5 pollici.

Si ipotizza che il dispositivo sarà dotato di una fotocamera da 20 megapixel sul display esterno e di una fotocamera OmniVision OV32C da 32 megapixel sul display interno. Il pannello posteriore del Find N3 avrà una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 megapixel con OIS, una fotocamera ultra-wide da 48 megapixel basata sulla tecnologia IMX581 e una fotocamera periscopica L07D1W22.

All’interno, il Find N3 dovrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2. Potrebbe essere disponibile con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Inoltre, si vocifera che il dispositivo sia dotato di una notevole batteria da 4805mAh. Al momento non ci sono informazioni sulle capacità di ricarica rapida dell’OPPO Find N3.

Non sappiamo altro – ad oggi – sul nuovo OPPO Find N3 e non possiamo fare ipotesi su prezzo di lancio e disponibilità. In realtà, visto quanto successo di recente con Find X6 Pro, non possiamo assicurare neanche che il nuovo pieghevole arrivi sul nostro mercato. Stando alle voci, il OnePlus V Fold, che dovrebbe essere lanciato nel terzo trimestre di quest’anno, potrebbe essere lo stesso telefono ma con il marchio OnePlus per il mercato globale.