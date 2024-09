OPPO Find X8: cornici più sottili rispetto a quelle di iPhone 16 Pro

Il Chief Product Officer di OPPO, Liu Zuohu, ha condiviso un’immagine comparativa tra il nuovo flagship del brand, l’OPPO Find X8 e l’iPhone 16 Pro. Come mostrato nella foto, la cornice inferiore del Find X8 sembra stretta quanto quella dell’iPhone 16 Pro e presenta una larghezza uniforme su tutti e quattro i lati.

OPPO Find X8: cosa è emerso ad oggi?

Il noto leaker Ice Universe ha confermato che il Find X8 disporrà di cornici uniformi su tutti i lati, aggiungendo che, a un’osservazione più attenta, sembra che le cornici del Find X8 siano leggermente più sottili rispetto a quelle della controparte di casa Apple. Anche gli angoli arrotondati sono molto simili, e si dice che la cornice del Find X8 misuri 1,45 mm.

Secondo i rapporti, il nuovo Find X8 presenterà un design a schermo piatto con risoluzione 1.5K e un foro centrale per la fotocamera, con uno schermo di circa 6,5 pollici. Il dispositivo avrà cornici in metallo a angolo retto e un ampio modulo circolare per la fotocamera posizionato al centro sul retro. Come per la serie iPhone 16, anche la serie Find X8 sarà dotata di un pulsante dedicato per il controllo della fotocamera, situato nella cornice centrale del dispositivo.

Per quanto riguarda la configurazione hardware, il Find X8 standard sarà uno dei primi smartphone a essere equipaggiato con il chipset Dimensity 9400 di MediaTek e funzionerà con ColorOS 15 basato su Android 15. La variante top del dispositivo dovrebbe offrire 16 GB di RAM LPDDR5x e 1 TB di memoria UFS 4.0. La batteria avrà una capacità di 5.700 mAh, con supporto per la ricarica rapida a 80W e la ricarica wireless. Sul fronte della fotografia, si prevede una selfiecam da 32 megapixel, e una tripla lente posteriore da 50 megapixel (principale con OIS) + 50 megapixel (ultra-grandangolare) + 50 megapixel (teleobiettivo periscopico 3x con OIS).

Nelle notizie correlate, la compagnia ha recentemente confermato che terrà l’OPPO Developer Conference il 17 ottobre in Cina, un evento all’interno del quale verrà svelata anche la nuova iterazione della skin del marchio, la ColorOS 15.