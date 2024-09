OPPO Find X8 Pro sarà potentissimo; svelate le sue performance

Dopo il lancio del Find X8 standard, un nuovo dispositivo OPPO, probabilmente il Find X8 Pro Satellite Edition, è apparso sul benchmark Geekbench con a bordo il nuovo chipset Dimensity 9400 di MediaTek.

OPPO Find X8: ecco cosa è emerso

Il dispositivo, identificato con il modello PKC110, è stato collegato alla Find X8 Pro Satellite Edition in vari rapporti. Nei test su Geekbench, ha ottenuto un punteggio di 3010 punti nel test single-core e 8686 punti nel test multi-core. Questo è il punteggio più alto mai registrato finora per il Dimensity 9400, anche se rimane inferiore alle prestazioni del Snapdragon 8 Gen 4 presente nel futuro OnePlus 13. Quest’ultimo ha ottenuto 3236 punti nel test single-core e 10049 punti nel test multi-core durante la sua recente apparizione su Geekbench. Il produttore potrebbe essere ancora in fase di ottimizzazione del SoC per migliorare le prestazioni, quindi è possibile che i risultati migliorino una volta che il dispositivo verrà lanciato ufficialmente.

Secondo i rapporti, il chip next-gen di MediaTek è composto da un singolo core Cortex-X925 che opera a 3,63 GHz, tre core Cortex-X4 a 2,8 GHz e quattro core della serie Cortex-A7 che girano a 2,1 GHz. Per quanto riguarda la grafica, il chipset è equipaggiato con la GPU Mali-G925 Immortalis MC12. Giusto per chi non lo sapesse, il Find X8 Pro Satellite Edition sarà basata sulla Find X8 Pro, ma vanterà la connessione satellitare. Avrà poi, un display leggermente curvo con risoluzione 1.5K. Sul retro, presenterà un modulo fotocamera circolare a quattro lenti, che potrebbe includere due fotocamere periscopiche teleobiettivo, una lente principale e una ultra grandangolare. Sarà alimentato da una batteria da 5800 mAh, supporterà la ricarica wireless da 50W e la ricarica cablata da 80W. Altre caratteristiche includeranno probabilmente un telaio con certificazione IP69, un pulsante di controllo della fotocamera e uno slider per le notifiche. Il telefono utilizzerà il sistema operativo ColorOS 15 basato su Android 15.