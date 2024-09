OPPO Find X8: tutto quello che sappiamo sul nuovo top di gamma

A ottobre, OPPO presenterà la serie di smartphone Find X8, equipaggiata con il chipset Dimensity 9400. La gamma comprenderà tre modelli: il Find X8, il Find X8 Pro e il Find X8 Pro Satellite Communication Version. Secondo i report, questi dispositivi avranno i numeri di modello PKB110, PKC110 e PKC130 rispettivamente. In un recente sviluppo, il modello base è apparso nel database di Geekbench, rivelando dettagli chiave in merito.

OPPO Find X8: ecco tutto quello che è emerso

Come mostrato, il Find X8 è emerso con il numero di modello PKB110 su Geekbench. Il terminale è stato trovato con il chip MediaTek MT6991, che corrisponde al prossimo chipset Dimensity 9400. L’elenco rivela inoltre che il dispositivo ha 16 GB di RAM e gira su Android 15. Non di meno, il device ha ottenuto 2874 punti nel test single-core e 8969 punti nel test multi-core. Questi punteggi sono relativamente bassi e potrebbero non rappresentare accuratamente le prestazioni del Dimensity 9400.

Secondo i report, il chip D9400 è composto da un core Cortex-X925 funzionante a 3,63 GHz, tre core Cortex-X4 a 2,8 GHz e quattro core Cortex-A7 con frequenza di 2,1 GHz. Per la grafica, il chipset è dotato di una GPU Mali-G925-Immortalis MC12.

Vediamo le specifiche tecniche del nuovo OPPO Find X8

La serie OPPO Find X8 includerà il modello standard Find X8 e il Find X8 Pro. Entrambi i terminali saranno dotati di un display con risoluzione 1.5K, con il Find X8 che adotta un design a schermo piatto, mentre il Find X8 Pro presenterà uno schermo leggermente curvo. La serie dovrebbe essere preinstallata con Android 15 basato su ColorOS 15. Tutti i gadget disporranno di un ampio modulo circolare per la fotocamera posizionato centralmente sul retro e una cornice in metallo con bordi piatti. Mentre il modello standard avrà un triplo set di fotocamere con un teleobiettivo periscopico, la versione Pro potrebbe includere un sistema a quattro fotocamere con una doppia camera periscopica.

Infine, il Find X8 avrà una batteria da 5.700mAh con supporto per la ricarica wireless, mentre l’X8 Pro avrà una batteria da 5.800mAh con ricarica wireless a 50W. Supporteranno la ricarica cablata a 80W e avranno caratteristiche come una scocca con certificazione IP69, un pulsante per le notifiche e un pulsante per il controllo della fotocamera (simile a quello di iPhone 16, per intenderci).