OPPO Find X8 Ultra sarà incredibile e arriverà nel 2025

OPPO Find X8 Ultra, il modello di punta della prossima serie Find X8, è atteso per il debutto nel primo trimestre del 2025. Secondo il leaker Smart Pikachu, questo smartphone di fascia alta sarà dotato di caratteristiche all’avanguardia, distinguendosi dai suoi “fratelli”, il Find X8 e il Find X8 Pro.

OPPO Find X8 Ultra: cosa aspettarci?

La caratteristica principale dell’OPPO Find X8 Ultra sarà il nuovo display OLED 2K, una tecnologia avanzata che offrirà una risoluzione più nitida rispetto ai display OLED 1.5K che si prevede per gli altri modelli della serie. Questo pannello di alta qualità permetterà all’Ultra di distinguersi dalle altre varianti della gamma.

Attualmente non ci sono informazioni precise sulla dimensione del display, ma il precedente Find X7 Ultra aveva uno schermo da 6,82 pollici, quindi ci si aspetta una misura simile. La variante Pro potrebbe avere un display da 6,7 pollici, suggerendo che l’Ultra potrebbe essere leggermente più grande. Secondo le fughe di notizie, il dispositivo avrà cornici sottili, una resistenza certificata IP69 e un’interfaccia utente simile a Dynamic Island per una navigazione migliorata.

All’interno, sarà probabilmente alimentato dal prossimo processore Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, in contrasto con il chipset Dimensity 9400 di MediaTek, previsto per i modelli Find X8 e X8 Pro. Si prevede che questo chip Snapdragon offra migliori capacità AI, maggiore efficienza energetica e prestazioni multitasking avanzate, conferendo all’Ultra un vantaggio significativo in termini di prestazioni.

Sul fronte delle fotocamere, il device premium dovrebbe includere un sensore principale da 1 pollice, ottimizzato per la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione e scatti dettagliati. Inoltre, si vocifera che sarà dotato di due lenti teleobiettivo periscopiche, rendendolo ideale per la fotografia con zoom e offrendo maggiore flessibilità per scatti a lunga distanza.

L’autonomia dovrebbe essere garantita da una batteria da 6000 mAh, che, nonostante il display OLED 2K a elevato consumo energetico, assicurerà prestazioni durature. Si prevede anche il supporto per la ricarica cablata da 100W e wireless da 50W. Mentre il Find X8 Ultra dovrebbe essere rilasciato nel primo trimestre del 2025, potenzialmente a gennaio, OPPO potrebbe svelare il Find X8 e X8 Pro già il 20 ottobre 2023, dopo l’annuncio del chipset Dimensity 9400 il 9 ottobre.