OPPO: il primo smartphone pieghevole Tri-Fold non arriverà a breve

Huawei ha recentemente fatto scalpore con il suo dispositivo tri-fold, il Huawei Mate XT Ultimate. Ma possiamo aspettarci dispositivi simili da altri marchi? Sebbene i brevetti indichino che Xiaomi stia lavorando su dispositivi del genere da tempo, il presidente di OPPO Cina, Liu Bo, ha confermato che non vedremo un dispositivo tri-fold da parte del brand asiatico nel prossimo futuro.

Per OPPO il Tri-Fold è un esercizio di stile, più che un device per consumer

Durante un incontro di comunicazione in un negozio flagship di OPPO, l’azienda ha spiegato che, sebbene il formato tri-fold sia stato parte delle loro ricerche, attualmente non vedono una domanda di mercato sufficiente per un dispositivo del genere. Liu Bo ha sottolineato che la strategia principale di OPPO è concentrarsi sulla realizzazione di telefoni di alta qualità e periferiche chiave. Crede che ci sia ancora margine di miglioramento nelle categorie di prodotti esistenti e vuole dare priorità a quelle aree prima di esplorare nuovi formati come il tri-fold.

Anche se il dispositivo dispositivo di Huawei ha catturato l’attenzione, arriva con un prezzo elevato, che supera i 2000 dollari, ed è disponibile solo in Cina per il momento. Il design tri-fold sembra essere più una dimostrazione tecnologica che un prodotto di massa. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui OPPO ha deciso di aspettare mentre altre aziende sperimentano questo nuovo formato.

D’altra parte, si dice che Xiaomi lancerà il proprio dispositivo tri-fold entro il 2025. Un modello tri-fold del colosso cinese è già stato individuato nel database IMEI, con uscita prevista per il 2026. Le voci suggeriscono che Xiaomi stia lavorando su tre diversi design tri-fold, che potrebbero includere meccanismi di piegatura unici. Inoltre, il modello del 2025 dovrebbe essere senza pulsanti, il che potrebbe renderlo uno dei primi smartphone a eliminare completamente i pulsanti fisici.

Per ora, sembra che dovremo aspettare per vedere se OPPO deciderà di entrare nella corsa ai dispositivi pieghevoli su tre lati. Nel frattempo, l’azienda si sta concentrando sulla sua gamma flagship del 2024, la serie Find X8, che verrà lanciata (stando a quanto affermano i rumor) il 21 ottobre.