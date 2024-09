OPPO K12 Plus: il nuovo midrange premium sta arrivando

Il nuovo midrange OPPO K12 Plus potrebbe essere lanciato presto e potrebbe disporre di una batteria da 6.400 mAh e di un processore Qualcomm facente parte della serie Snapdragon 7.

OPPO K12 Plus: cosa sappiamo ad oggi?

Ci sono state voci secondo cui OPPO sta lavorando a un nuovo telefono della serie K per il mercato cinese. I primi rapporti suggerivano che il marchio potesse essere impegnato sulla serie K13. Tuttavia, una fuga di notizie recente dal tipster Digital Chat Station indica che il prossimo telefono della serie K si chiamerà OPPO K12 Plus. Questo nome suggerisce che sarà posizionato più in alto rispetto alla versione basica , alimentata dal chip Snapdragon 7 Gen 3, che ha debuttato nell’aprile di quest’anno.

Secondo il tipster, il design del prossimo K12 Plus sarà simile a quello del K12. Avrà uno schermo piatto sul davanti e, molto probabilmente, un’unità fotocamera verticale sul retro, come il modello standard; quest’ultimo poi, è disponibile in colori come Celadon Marble e Dark Chrome. DCS afferma che il K12 Plus sarà disponibile anche in una variante bianca.

Sotto la scocca, avrà un chipset della serie Snapdragon 7 e una grande batteria da 6.400 mAh. Recentemente, uno smartphone OPPO con il numero di modello PKS110 è stato individuato nel database della piattaforma di benchmark Geekbench. L’elenco ha rivelato che il dispositivo è dotato del chipset Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB di RAM e Android 14. Probabilmente, il telefono PKS110 potrebbe essere il futuro K12 Plus. Secondo un rapporto recente, il dispositivo potrebbe essere equipaggiato con uno schermo OLED FHD+, una fotocamera principale da 50 megapixel e supporto per la ricarica rapida a 80W.

Non c’è ancora una conferma ufficiale sull’esistenza dell’OPPO K12 Plus. Tuttavia, dato che i dettagli stanno emergendo attraverso fughe di notizie, è probabile che il lancio ufficiale avvenga entro la fine di questo mese in Cina. Ricordiamo che il dispositivo vanilla era una versione rebrandizzata del OnePlus Nord CE 4, mentre il K12x (edizione cinese), una versione riproposta del Nord CE 4 Lite. Pertanto, è possibile che OPPO K12 Plus venga rebrandizzato come un telefono della serie Nord CE nel mercato globale.