OPPO potrebbe ritirarsi dal mercato europeo, partendo dalla Francia

Secondo alcune voci di corridoio, OPPO, uno dei principali produttori di smartphone, potrebbe abbandonare il mercato europeo, partendo in particolare da quello francese. Sebbene OPPO, seguito da OnePlus, abbia negato queste voci, recenti report suggeriscono che OPPO stia effettivamente prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciare il mercato francese.

Frandroid, un noto portale di tecnologia, riporta che OPPO avrebbe diminuito il proprio effort commerciale in Francia. Inoltre, sembra che il brand stia continuando a promuovere solo i prodotti esistenti in stock, senza pianificare l’arrivo di nuovi dispositivi. Questo include l’Oppo Find N2 Flip, il primo smartphone pieghevole del marchio disponibile a livello globale, che non viene venduto nei negozi in Francia.

Un altro indizio sull’eventuale uscita di OPPO dal mercato francese proviene da una società con cui aveva stipulato un contratto, Atmospheres. La compagnia avrebbe recentemente messo in cassa integrazione tutti i dipendenti che lavoravano per OPPO e perderà il contratto con il marchio degli smartphone il 30 giugno. Inoltre, sembra che la società cinese abbia lasciato impagati milioni di euro al contraente.

Nonostante questi segnali, OPPO continua a dichiarare che rimarrà in Francia oltre la data del 30 giugno menzionata, senza però commentare sul saldo in sospeso con Atmospheres o sul numero di animatori commerciali ancora in carica. Una parte della dichiarazione si rivolgeva specificatamente agli utenti OPPO esistenti, piuttosto che impegnarsi sul futuro:

“La nostra priorità assoluta è continuare a fornire un eccellente servizio ai nostri utenti esistenti in Francia, come sempre. Gli utenti possono continuare a utilizzare i prodotti OPPO, accedere al servizio post-vendita, ricevere futuri aggiornamenti del sistema operativo e altro ancora. Nulla cambia per gli utenti finali.”

Questo avviene dopo che OPPO era stata segnalata come in procinto di lasciare quasi interamente l’Europa, cosa che l’azienda ha finora negato. Tuttavia, sembra che le cose si stiano effettivamente muovendo in quella direzione, con la possibilità di un progressivo ritiro del marchio dal mercato europeo.