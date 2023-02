OPPO Reno6 Pro 5G: prezzo ESAGERATO su Amazon con il 31% di sconto

Solo con questa offerta di Amazon hai la possibilità di risparmiare ben 250€ sul prezzo di vendita di uno dei medio-gamma Android più popolari degli ultimi tempi, il Reno6 Pro 5G di OPPO. Infatti, con uno sconto del 31%, il device del colosso cinese precipita a un prezzo davvero molto conveniente a cui si affianca anche la consegna rapida e completamente gratuita.

Lo smartphone di OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è realizzato con materiali di alto livello, ha un design bello e giovanile, monta una scheda tecnica di tutto rispetto.

Che prezzo su Amazon per l’ottimo OPPO Reno6 Pro 5G: risparmi 250 euro

Il display AMOLED da 6.55 pollici super fluido e ad altissima risoluzione è accompagnato da una fotocamera frontale per selfie eccellenti, mentre sotto il cofano il processore octa core di Qualcomm avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno sfruttando la molta RAM a sua disposizione. Inoltre, OPPO Reno6 Pro 5G è in grado di accompagnarti lungo un giorno intero di utilizzo grazie alla batteria da 4500 mAh e scatta foto ad altissima risoluzione con la fotocamera tripla quadrupla posteriore da ben 50 MP.

Con un risparmio immediato di ben 250€ sul normale prezzo di vendita, questa di oggi è l’offerta Amazon definitiva per acquistare l’ottimo smartphone di fascia medio-alta di OPPO; inoltre, se lo metti adesso nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione.

