Oral-B Spazzolino Elettrico: prezzo OCCASIONE e tanti accessori inclusi

L’Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 in versione nera combina un design elegante con una tecnologia avanzata per garantire una pulizia orale professionale. Grazie al motore magnetico e alla testina rotonda, l’iO 3 fornisce un’azione di pulizia più precisa e delicata, rimuovendo efficacemente placca e residui di cibo. Inclusa nella confezione, troverai 1 testina di ricambio per garantire una lunga durata del dispositivo e una custodia da viaggio pratica per proteggere lo spazzolino durante gli spostamenti. Il sistema di ricarica rapido rende l’uso quotidiano comodo e senza interruzioni.

Abbinato al dentifricio Oral-B Pro Expert Protezione Professionale da 75 ml, questo set offre un’esperienza di pulizia completa e di qualità. Il dentifricio Pro Expert è formulato per fornire protezione multipla, contribuendo alla salute delle gengive, alla prevenzione delle carie e alla riduzione della sensibilità dentale. L’unione dello spazzolino elettrico e del dentifricio garantisce una routine quotidiana efficace, migliorando la salute orale e offrendo una sensazione di pulizia profonda e duratura.

Spendi solamente 59,99€ approfittando del 50% di sconto per Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 con tanti accessori inclusi!