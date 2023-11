Hai Nintendo Switch? Non perderti il Pacchetto di Accessori PartyPack a soli 44 euro!

Se hai il Nintendo Switch non puoi proprio perderti questa offerta! Parliamo infatti di un pacchetto con 17 accessori Orzly Party Pack, anche per Switch OLED. Tutti gli accessori da gioco Joy-Con sono durevoli ed ergonomici per giochi coinvolgenti. Include anche una pratica borsa con coulisse per tenere comodamente tutto insieme e portarla dove vuoi. Potrai così ravvivare feste noiose, portarlo alla casa a mare, nei lunghi pranzi e cene natalizie, ecc. Lo paghi 44,79 euro con il 5% di sconto!

Contenuto di Orzly Party Pack per Nintendo Switch

Il pacchetto contiene 4 volanti, perfetto per Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe Racing. Utilizza i controlli di movimento Joy-Con per un’esperienza di go-kart immersiva. Dispone di eminenti trigger a spalla Joy-Con per una deriva fluida e luci LED esclusive con numero di giocatore Orzly. Ma anche 4 braccialetti Switch Dance, cinghie da polso completamente regolabili per adulti e bambini. Muovi liberamente le mani senza la preoccupazione di far cadere il controller Joy-Con. Un accessorio ideale per Nintendo Switch per giochi di danza come Just Dance 2020 e Zumba Burn it Up!

E ancora, 4 racchette da tennis e badminton per simulare una vera altalena per racchette da tennis grazie alle dimensioni e alla forma ergonomiche. Scopri Mario Tennis Aces, Nintendo Switch Sports Badminton e Nintendo Switch Sports Tennis raddoppia con 4 racchette incluse per una partita di tennis doppia competitiva! Infine, 4 manopole ergonomiche per controller per migliorare il controller tradizionale con paraurti, molto comodo in giochi come Super Smash Bros, Splatoon, Switch Sports, New Super Mario Bros. U Deluxe e Pokémon.

Dunque, un pacchetto imperdibile che migliorerà di molto il tuo gaming. Se fai presto lo paghi 44,79 euro con il 5% di sconto!

