Oscal S80: presentato il nuovo Rugged con una super batteria

Come nuovo marchio di dispositivi intelligenti, Oscal è sempre in missione per ridefinire le migliori esperienze di avventura all’aria aperta consentendo agli utenti di esplorare coraggiosamente la vita all’esterno. Dopo il grande successo dell’Oscal S60 con telecamera per la visione notturna, Oscal ha recentemente presentato il suo ultimo rugged phone, Oscal S80, dal 13 febbraio al 17 febbraio 2023. Non perdiamoci in chiacchiere e diamo un’occhiata alle specifiche dettagliate.



Oscal S80: una super batteria

Oscal S80 viene fornito con una batteria da 13.000 mAh, che sembra essere abbastanza adeguata al divertimento multimediale quotidiano potendo giocare per 15 ore, guardare streaming live per 20 ore e ascoltare musica per 70 ore. Puoi raggiungere fino a 1.152 ore di standby con una singola carica, rendendo possibili 50 ore di chiamata per SOS e 500 ore di navigazione mentre esplori all’aria aperta.



Con la sua potenza di ricarica di 33 W e la tecnologia a doppio nucleo elettrico, Oscal S80 è progettato per ricaricare dallo 0 al 51% in 66 minuti in modo sicuro. Inoltre, il supporto della ricarica inversa semplifica la ricarica di altri dispositivi anche in luoghi remoti. Nonostante la batteria da 13.000 mAh, non è in difetto rispetto all’imbattibile resistenza che può vantare in ambienti estremi che vanno da -45 ℃ per 10 ore e mezza e alla straordinaria temperatura di 70 ℃ per 8 ore.

Oscal S80: scatti ad alta definizione

Oscal S80 vanta un sensore Sony IMX362 da 12 MP che cattura momenti epici con una sensibilità alla luce fino al 200% per le riprese notturne, messa a fuoco automatica rapida di 0,03 secondi per catturare un cane in corsa e scatto continuo a 10 fps per catturare atleti che gareggiano. Inoltre, Oscal S80 vanta una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP che supporta un obiettivo ultra grandangolare da 117 ° e un obiettivo ultra macro da 2 cm per catturare scatti del cielo o di piccoli insetti.

È alimentato dall’avanzato Arcsoft Tech 3.0 con modalità Panorama, modalità HDR, modalità notturna, modalità AI Beauty e modalità Ritratto, che è su misura per quasi tutte le condizioni per fotografare una vista completa della montagna, scattare una foto di strada di notte, scattare un selfie a casa o una foto di gruppo in mezzo alla folla.

Oscal S80: processore, ram e altre caratteristiche

In combinazione con 10 GB di RAM (6 GB di RAM + 4 GB di espansione), Oscal ha ottimizzato l’Oscal S80 con MediaTek Helio G85 per offrire agli utenti un’esperienza premium con multitasking senza stress ai massimi livelli.

È ulteriormente rafforzato con 128 GB ROM + 1 TB di memoria di espansione TF per fornire spazio di archiviazione elevato per foto, video e file. Con il sistema di raffreddamento in grafite, Oscal S80 può ridurre la temperatura della CPU fino a 8°C, mantenendo il telefono fresco mentre giochi a titoli particolarmente energivori.

Sistema operativo

Come sistema operativo troviamo Doke OS 3.0 basato su Android 12. Oscal S80 offre alcuni dei modi più recenti per semplificarti la vita con finestre mobili intelligenti come Smart Sidebar, Minus One Screen e Control Panel. Ha anche reso la personalizzazione dell’interfaccia utente molto più semplice con vari sfondi e temi. Per aiutarti a precaricare velocemente le tue app, è equipaggiato con RAM Fast per migliorare la velocità media di avvio delle app del 7%.

Oscal S80: la robustezza prima di tutto

Oscal S80 è costruito con standard elevatissimi, con una certificazione MIL-STD-810H aggiornata per resistere a cadute estreme, urti e vibrazioni, nonché eccellenti classificazioni IP68 e IP69K per la protezione da polvere e acqua.

Volete di più? Dispone di un sistema di navigazione 4 in 1 per una navigazione precisa, NFC per il pagamento e lo scambio di dati, modalità guanto per lavorare con i guanti e un utile kit di strumenti per l’assistenza.

Oscal S80 è già disponibile all’acquisto su Aliexpress a soli $ 174,99 con sconti fino al 40%.