Ottimizza la tua rete WiFi con il Router TP-Link a quasi metà prezzo (-43%)

A casa hai spesso problemi di linea e la tua connessione risulta lenta o poco stabile? Per risolvere il problema prova il Router TP-Link TL-MR110 Cat4, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Router TP-Link TL-MR110 Cat4: modalità di installazione e funzionalità

Il Router TP-Link TL-MR110 Cat4 è un gadget tech perfetto per ottimizzare al massimo la tua rete internet a casa o in ufficio.

La modalità di installazione è davvero semplice in quanto basterà collegare una scheda SIM e cominciare ad utilizzarlo. Questo vuol dire che non sono necessarie configurazioni di alcun tipo, e inoltre è assicurata la compatibilità delle schede SIM in oltre 100 paesi così da poterlo sfruttare davvero ovunque.

La sua potenza è eccellente in quanto sfrutta la Rete 4G all’avanguardia: è possibile condividere l’accesso a Internet con un massimo di 32 dispositivi Wi-Fi e goderti una velocità di download fino a 150 Mbps. Inoltre il dispositivo è dotato di due antenne LTE avanzate rimovibili che assicurano una connessione stabile ed efficiente in qualsiasi luogo tu sia.

Allo stesso tempo, grazie alla sua doppia modalità di utilizzo potrai anche collegare un cavo Ethernet alla porta LAN/WAN per un accesso flessibile se non riesci a ottenere una connessione 4G.

