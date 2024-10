Ottimizza l'uso dell'iPad con l'Apple Pencil scontatissima con le Offerte Prime

Vuoi ottimizzare l’uso del tuo iPad? Allora questo è il momento giusto di acquistare una versatilissima Apple Pencil (seconda generazione)! In occasione della Festa delle Offerte Prime, oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare 50 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. La promozione è davvero eccezionale ma fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple Pencil (seconda generazione): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Pencil (seconda generazione) è uno strumento immancabile se vuoi utilizzare al meglio e ovunque il tuo Appe iPad.

Questo gioiellino vanta una latenza impercettibile, è precisa fino all’ultimo pixel ed è sensibile all’inclinazione e alla pressione. All’occorrenza si trasforma in un pennello, un carboncino o una matita, ed è pronta a diventare il tuo strumento creativo preferito così da poterle utilizzare non solo per scrivere, ma anche per disegnare, colorare, evidenziare e così via.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice: si aggancia magneticamente e in un attimo al tuo iPad Pro e iPad Air e ti fa cambiare strumento con un semplice doppio tap. Inoltre ha un’autonomia davvero estesa e si ricarica in modalità wireless in pochi minuti.

Anche la versatilità di questo modello di Apple Pencil non è da meno infatti è compatibile con iPad Pro 12,9″ (3a, 4a e 5a generazione), iPad Pro 11″ (1a, 2a e 3a generazione) e iPad Air (4a generazione).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.