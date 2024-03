OUTLET Apple a prezzo BASSISSIMO: MacBook Pro crolla di prezzo per 24h

Svendita davvero imperdibile firmata Apple, sei carico? Oggi prezzaccio assurdo, ti porti a casa il MacBook Pro 14″ a solamente 1521,49€, invece di 1571,49€. Corri immediatamente su Ebay, perché ne restano così pochi pezzi, che tra poco l’offerta sarà chiusa.

Non aspettare più tutto questo tempo, compralo ora. Questo MacBook è davvero assurdo. Oggi te lo porti a casa con un codice sconto MARZO24, hai uno sconto di 50€ . Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Apple MacBook Pro 14″, grigio

L’offerta migliore firmata Apple di tutto Ebay, è proprio su questo MacBook, con il migliore rapporto qualità-prezzo in assoluto, mai visto prima. Quindi, corri subito, perché un MacBook a questo prezzo non si era davvero mai visto prima.

Con una CPU 8-core, una GPU 10-core e ray tracing con accelerazione hardware, il chip Apple M3 ti fa sfrecciare nel multitasking di ogni giorno e affronta in scioltezza anche progetti professionali come l’editing di video 4K o di migliaia di foto per volta.

Grazie all’efficienza del chip Apple, MacBook Pro resta al tuo fianco giorno e notte. E ti dà performance incredibili anche quando non è collegato alla corrente. Fino a 24GB di memoria unificata: così reattiva che tutto quello che fai è rapido e fluido. Fino a 2TB di archiviazione SSD ultraveloce, per aprire app e file in un attimo.

Il display Liquid Retina XDR da 14,2″ con gamma dinamica estrema ha 1000 nit di luminosità costante per contenuti HDR spettacolari, fino a 600 nit di luminosità per i contenuti SDR, e modalità di riferimento professionali per lavorare al meglio anche quando sei in giro.

Quindi, se vuoi un pc di Apple ad un prezzo davvero assurdo. Questo è il più scontato di sempre su Amazon. Quindi, corri ora su Ebay, prima che possa andare a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.