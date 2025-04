PC HP da 27" All-in-One al suo prezzo minimo storico: occasione unica su Amazon

Un’occasione imperdibile ti aspetta su Amazon: l’HP 27-cr0007sl All-in-One, un dispositivo che combina potenza, design e praticità, è disponibile al prezzo minimo storico di 849,99€. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare a casa un PC completo, ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia. Scopri di più e approfitta subito dell’offerta.

Potenza e velocità in un unico dispositivo

Alla base di questo straordinario PC HP All-in-One troviamo il processore AMD Ryzen 7 7730U, che con i suoi 2 GHz di frequenza base assicura prestazioni fluide e reattive. Che si tratti di multitasking, gaming o streaming in alta definizione, questo processore è progettato per non deludere mai. Inoltre, la memoria RAM DDR4 da 16 GB a 3200 MHz garantisce una gestione impeccabile di più applicazioni aperte contemporaneamente.

Goditi un’esperienza visiva senza pari grazie al display da 27 pollici con tecnologia IPS antiriflesso e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). La luminosità di 300 nits e la copertura del 99% dello spazio colore sRGB assicurano colori vividi e dettagli incredibili, perfetti per il lavoro creativo o per immergersi nei contenuti multimediali.

Spazio e velocità senza compromessi

L’archiviazione è gestita da un SSD NVMe da 512 GB, che non solo offre ampio spazio per file e applicazioni, ma garantisce anche tempi di avvio e caricamento ultrarapidi. Mai più attese interminabili: con l’HP 27-cr0007sl, tutto è a portata di clic.

La scheda grafica AMD Radeon integrata, compatibile con AMD FreeSync, supporta risoluzioni fino a 3840×2160 a 60 Hz, rendendo questo dispositivo perfetto anche per il gaming e la riproduzione di contenuti in 4K. Inoltre, il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato offre un’interfaccia moderna e funzioni avanzate di sicurezza per proteggere i tuoi dati.

Design sostenibile e connettività senza pari

L’HP 27-cr0007sl non è solo potente, ma anche eco-sostenibile. Il suo case è realizzato con il 15% di plastica riciclata, un dettaglio che dimostra l’impegno del brand verso l’ambiente. Le cornici sottili su tre lati massimizzano l’area visiva, mentre le casse audio integrate da 2W e la webcam HD True Vision da 720p completano l’esperienza multimediale.

Questo All-in-One è dotato di una vasta gamma di opzioni di connettività: Wi-Fi, Bluetooth 5.3, LAN Gigabit, cinque porte USB Type-A, una porta HDMI 1.4 e un’uscita audio combinata. Che tu debba collegare dispositivi esterni, trasferire file o proiettare contenuti su uno schermo più grande, l’HP 27-cr0007sl ha tutto ciò di cui hai bisogno.

L'HP 27-cr0007sl unisce potenza, design e praticità. Questo All-in-One è pronto a rivoluzionare il tuo modo di lavorare e divertirti.

