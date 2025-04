PC portatile ACEMAGIC: con la doppia promozione Amazon risparmi 130€

Il laptop che aspettavi è finalmente disponibile a un prezzo imbattibile: l’ACEMAGIC TX16PRO è in offerta su Amazon con uno sconto esclusivo dell’11% ed un coupon aggiuntivo di 70 euro, che lo porta a soli 429 euro. Se cerchi potenza, portabilità e convenienza, questa è l’occasione perfetta per fare il salto di qualità!

Un laptop di fascia alta a un prezzo che fa gola

Con un hardware da top di gamma, l’ACEMAGIC TX16PRO si distingue per il processore AMD Ryzen 7 5700U, una CPU con 8 core e 16 thread che raggiunge fino a 4,3 GHz, perfetta per multitasking, lavoro e gaming. Non manca una scheda grafica integrata Radeon RX Vega 8, ideale per gestire applicazioni grafiche e contenuti multimediali senza compromessi.

La memoria non è un problema: il laptop include ben 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB, espandibile fino a 2TB per chi ha bisogno di ulteriore spazio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, che offre funzionalità avanzate per chi cerca il massimo della produttività.

Design e portabilità senza rivali

Nonostante il display generoso da 16 pollici Full HD (1920×1200 pixel), il TX16PRO mantiene un peso contenuto, perfetto per chi è sempre in movimento. Le cornici sottili da 7 mm esaltano l’area visiva, rendendo questo laptop un compagno ideale per lavoro e intrattenimento.

La tastiera retroilluminata aggiunge un tocco di comfort, permettendo di lavorare anche in ambienti poco illuminati senza affaticare la vista. La batteria da 54 Wh garantisce un’autonomia tra le 6 e le 8 ore, per accompagnarti durante tutta la giornata.

Dotato di Wi-Fi 6, l’ACEMAGIC TX16PRO offre connessioni veloci e stabili, fondamentali per il lavoro remoto e lo streaming. Il tutto è confezionato in un design funzionale e robusto, pensato per durare nel tempo.

Questa offerta su Amazon è limitata nel tempo: il prezzo originale di 559,90 euro è stato ridotto a 429 euro grazie ad uno sconto esclusivo dell’11% ed un coupon aggiuntivo di 70 euro rendendo l’ACEMAGIC TX16PRO una scelta intelligente per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.