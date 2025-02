Pc portatile da gaming Dell in sottocosto: oggi lo paghi 300€ in meno

Appassionato di videogiochi? Per ottimizzare le tue performance prova il Pc portatile da gaming Dell! Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.049 euro grazie ad un super sconto del 22%.

In questo modo potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Le specifiche tecniche del Pc portatile da gaming Dell

Questo Pc portatile da gaming Dell è un ottimo dispositivo per chi vuole essere il protagonista in qualsiasi sessione di gioco.

Innanzitutto è dotato degli innovativi processori Intel Core e di una potente scheda grafica per notebook NVIDIA GeForce RTX che consentono di eseguire con facilità anche i giochi più pesanti così da sentirsi sempre al centro dell’azione e vincere anche gli scontri più difficili.

Inoltre vanta una gestione termica avanzata con quattro heat pipe ispirata ad Alienware e una serie di ventole ottimizzate a palette ultrasottili che aumentano l’estensione dell’area di scambio del calore. In questo modo il raffreddamento del dispsositivo è assicurato soprattutto se lo si utilizza per molte ore di fila.

Allo stesso tempo, la modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al tasto multifunzionale F9 attraverso il quale potrai prepararti per la battaglia in pochi secondi senza dover uscire dal gioco. Inoltre funge anche da tasto macro Game Shift, che aumenta la velocità della ventola al massimo se ne hai bisogno.

