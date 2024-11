Pc portatile di ultima generazione scontatissimo al -37%: oggi risparmi 220€

Ecco per te un laptop performante che ancora per poco può essete tuo ad un prezzo bomba! Si tratta del Computer Portatile da 15.6 pollici Jumper, al momento disponibile su Amazon a soli 379 euro con un mega sconto del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out e, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Computer Portatile da 15.6 pollici Jumper: ottimo rapporto qualità-prezzo

Il Computer Portatile da 15.6 pollici Jumper è un dispositivo di ultima generazione che vanta un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale.

Innanzitutto utilizza un potente processore Celeron N5095 con una frequenza turbo fino a 2,9 GHz, che è più potente e più veloce dei normali processori sulla frequenza di base senza latenza. La combinazione perfetta di prestazioni elevate e consumi ridotti aiuta il pc a funzionare in modo fluido ed affidabile per gestire qualsiasi tipologia di attività.

Inoltre è dotato di 16GB di RAM e 512GB di ROM che consente di utilizzarlo senza problemi anche con più programmi aperti, oltre ad offrire tutto lo spazio che vuoi per archiviare dati e file anche pesanti. In più, uno slot per schede TF espandibile supporta l’espansione massima della scheda così da avere uno storage ancora più ampio in caso di necessità.

Oggi il Computer Portatile da 15.6 pollici Jumper è disponibile su Amazon a soli 379 euro con un mega sconto del 37%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.