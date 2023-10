PC Tutto in Uno Asus ad un prezzo mai visto! Amazon impazzisce!

AiO A3402WBAK-WA230W è un potente e versatile PC all-in-one realizzato da Asus, il famoso produttore di Taiwan. Il PC è tutto racchiuso all’interno del monitor, ed è quindi perfetto per essere inserito sia in ambienti piccoli, che in ambienti in cui cavi e case non sono ben visti. Ma è anche perfetto per i negozi dove l’ingombro minimo è essenziale. Amazon ha deciso di andarci pesante con questo ottimo PC, scontandolo di un clamoroso MENO 26% capace di farci risparmiare ben 250 euro!

Tutto in uno!

ASUS AiO A3402WBAK-WA230W presenta un design elegante e minimalista, con una base compatta scolpita da un unico pezzo di alluminio che si adatta a qualsiasi ambiente. Una cerniera perfettamente bilanciata mantiene lo schermo saldamente in posizione, consentendo di inclinare il display senza sforzo all’angolo più comodo. La tastiera e il mouse wireless inclusi completano l’esperienza pulita e senza cavi.

Dotato di un display Full HD da 23,8 pollici, ASUS AiO A3402WBAK-WA230W offre un’immagine nitida e dettagliata, con un rapporto schermo-corpo del 88% grazie a cornici di soli 2mm per una visione davvero immersiva.

Sotto il cofano troviamo un processore Intel Core i5-1235U, un SSD PCIE da 512GB e 8 giga di ram, una dotazione questa che permette potenza a sufficienza sia in ambito lavorativo che per giocare.

Anche da un punto di vista audio ASUS AiO A3402WBAK-WA230W: è presente il sistema ASUS SonicMaster che garantisce suono cristallino e bassi potenti senza distorsioni.

Connettività al top: ASUS AiO A3402WBAK-WA230W è dotato di porte HDMI-in per collegare video e audio da qualsiasi dispositivo compatibile e di una porta HDMI-out per il collegamento di un display esterno extra. Inoltre, ci sono anche quattro porte USB 3.2 Gen 1 Type-A. Non manca davvero nulla, ovviamente Wi-Fi e Bluetooth sono inclusi nella dotazione base.

ASUS AiO A3402WBAK-WA230W è un all-in-one potente e versatile, che finalmente è ora dotato anche di un prezzo top: MENO 26%, 699,00 euro invece che 949,00 euro!

