Stampa ovunque ti trovi con questa MINI stampante portatile SCONTATA del 10%!

Phomemo è una stampante portatile che porti dove vuoi, grazie alle dimensioni davvero ridotte. Perfino in viaggio! Funziona anche da scanner, per digitalizzare i documenti cartacei. Se la prendi oggi, risparmi il 10%, quindi la paghi solo 179,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Phomemo M08F stampante portatile: le caratteristiche

La mini Stampante portatile Phomemo M08F stampa con dispositivi mobili: stampa facilmente dal tuo iPhone, iPad o Android con l’app Phomemo Ideale per stampare file PDF, documenti di prova, pagine web, contratti, foto, immagini, ecc. Un ottimo aiuto per lo studio e il lavoro d’ufficio. Design compatto e salvaspazio, si adatta in tasca o in valigetta per essere facilmente trasportata ed è sorprendentemente leggera per lunghi tempi di spostamento.

Adotta una testina di stampa di alta qualità e una tecnologia di stampa termica che non richiede più inchiostro o toner, e il nastro è più ecologico e facile da stampare ovunque ne abbiate bisogno. Stampa PDF, Word, immagini, Web dal telefono, quando e dove vuoi. È inoltre possibile utilizzare un cavo USB per la stampa del computer. È inoltre possibile utilizzare un cavo USB per la stampa del computer (è necessario scaricare il driver: m08f.phomemo.com). Molto semplice da utilizzare, è adatta a tutti. Puoi anche digitalizzare i documenti.

La mini stampante portatile Phomemo M08F è dunque molto comoda e oggi la paghi molto meno, grazie allo sconto del 10%: praticamente solo 179,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.