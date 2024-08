Pieghevole doppio schermo? Meglio tre con Tecno Phantom Ultimate 2

Tecno Mobile non è nuova a sperimentazioni, basta pensare al loro Phantom Ultimate, un rollable molto particolare presentato ad IFA 2023. Quest’anno l’azienda cinese con sede a Shenzen ci riprova con Phantom Ultimate 2, un dispositivo foldable dal design ancora più estremo. Non più due schermi, bensì tre schermi!

Uno smartphone del genere, attualmente non sul mercato, è a tutti gli effetti un prototipo, non può non avere componenti di ultima generazione sotto la scocca. Phantom Ultimate 2 sorprende per la sua incredibile sottigliezza di appena 11 mm da chiuso, eguagliando quasi il Pixel 9 Pro Fold. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una rivoluzionaria doppia cerniera e a una batteria ultrasottile in Titan Advanced Fiber. Inoltre, il Phantom Ultimate 2 è il primo pieghevole a vantare la tecnologia TDDI, che integra driver e controller touch in un unico chip, ottimizzando lo spessore del dispositivo.

Il design tri-fold di Phantom Ultimate 2 consente una configurazione multipla dello schermo, ottimizzando l’esperienza utente in base alle diverse esigenze. Le tre sezioni dello schermo da 10 pollici, quando completamente aperto, offrono un’ampia superficie di visualizzazione, ideale per il multitasking. L’interfaccia utente, progettata specificatamente per questo formato, supporta la visualizzazione simultanea di tre app diverse e si adatta dinamicamente alle diverse configurazioni del dispositivo.

Riguardo alle specifiche vere e proprie le informazioni trapelate sono pochissime. Tuttavia sappiamo che Phantom Ultimate 2 sarà dotato di un pannello LTPO OLED da 10 pollici con una risoluzione di 1620×2880 pixel in formato 4:3. Il display esterno, invece, avrà una diagonale di 6,48 pollici.

Se come per il suo predecessore dovesse essere presentato al prossimo IFA 2024 che si terrà a Berlino la seconda settimana di settembre, senza dubbio ne sapremo molto di più e saremo ben lieti di scriverne a riguardo.

Immagini