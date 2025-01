Più di 200€ di sconto sull'Apple MacBook Pro 2024 con chip M4: affare unico

Cerchi un pc portatile super versatile da poter utilizzare sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano a casa? La soluzione ideale è senza dubbio l’Apple MacBook Pro 2024 con chip M4, oggi disponibile su Amazon a soli 2.179 euro con uno sconto conveniente del 10%.

In questo modo potrai risparmiare ben 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è più unica che rara!

Le specifiche tecniche dell’Apple MacBook Pro 2024 con chip M4

L’Apple MacBook Pro 2024 con chip M4 è un concentrato di potenza, perfetto sia da utilizzare per i tuoi progetti professionali che per sfruttare nel tempo libero.

La sua punta di diamante è il chip M4 che ti offre tutta la potenza e la velocità di cui hai bisogno per poter effettuare qualsiasi cosa in modo ottimale e fluido. Tra l’altro su macOS tutte le app che usi più frequentemente, come Microsoft 365 e Adobe Creative Cloud, si azionano in modo più veloce che mai ottimizzando i ritmi di lavoro.

Un’altra caratteristica importante è il suo display super brillante Liquid Retina da 14,2 pollici che offre 1600 nit di luminosità di picco, così da avere immagini sempre nitide dai colori nitidi e i dettagli minuziosi.

Questo modello è, anche, dotato di una videocamera 12MP Center Stage ti tiene sempre al centro della scena, con tre microfoni di livello professionale e sei altoparlanti con audio spaziale per videochiamate e conference call più realistiche che mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.