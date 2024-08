Pixel 9 e Pixel Buds Pro 2: ecco quando usciranno

I rumor e le voci di corridoio su tutta la nuova linea Pixel non sembrano cessare, nonostante manchino soltanto undici giorni all’evento di presentazione Made by Google, che seguiremo ovviamente con grande attenzione. Oggi è il turno delle date di uscita, probabilmente l’unico argomento su cui nessuna gola profonda aveva potuto sapere nulla. Sino ad ora ovviamente. Non ci sarà da aspettare molto dopo il 13 agosto, addirittura alcuni fortunati potranno comprare una versione Limited Edition molto ambita.

Pixel 9, Pixel 9 Pro, e Pixel 9 Pro XL saranno disponibili a partire dal 22 agosto, con i preordini che partiranno proprio il 13 agosto. Proprio tra coloro che effettueranno il preordine verranno scelti coloro che riceveranno la Limited Edition. “Brutte notizie” per coloro che vogliono acquistare Pixel 9 Pro Fold. Per loro, come per coloro che non vedevano l’ora di indossare Pixel Buds Pro 2. Il pieghevole arriverà il 2 settembre, mentre gli auricolari invece a fine mese, il 26 settembre per la precisione. Grande assente Pixel Watch 3. Al momento nessun insider, nessun ben informato è riuscito ad ottenere informazioni a riguardo.

Ma quanto costa la nuova linea Pixel? Le notizie trapelate parlano di un aumento di 100 euro per Pixel 9, mentre la versione Pro costerà come quella dello scorso anno. Nel dettaglio:

Pixel 9

128 GB: €899 nei colori Ossidiana (Volcanic Black), Porcellana, Cosmo e Mojito.

€899 nei colori Ossidiana (Volcanic Black), Porcellana, Cosmo e Mojito. 256 GB: €999 nei colori Ossidian, Porcellana, Cosmo e Mojito.

Google Pixel 9 Pro

128 GB: €1,099 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa.

€1,099 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa. 256 GB: €1,199 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa.

€1,199 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa. 512 GB: €1,329 nei colori Ossidiana e Nocciola.

Google Pixel 9 Pro XL

128 GB: €1,199 nei colori Ossidiana, Porcellana e Nocciola.

€1,199 nei colori Ossidiana, Porcellana e Nocciola. 256 GB: €1,299 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa.

€1,299 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa. 512 GB: €1,429 nei colori Ossidiana, Porcellana e Nocciola.

€1,429 nei colori Ossidiana, Porcellana e Nocciola. 1TB: €1,689 Ossidiana

Google Pixel 9 Pro Fold

256 GB: €1,899 nei colori Ossidiana e Porcellana.

€1,899 nei colori Ossidiana e Porcellana. 512 GB: €2,029 nei colori Ossidiana e Porcellana.