Pixel 9: ecco i benchmark della nuova CPU Tensor G4, i risultati sono superiori alle aspettative

Dopo averlo visto nello scorse settimane, ecco che, grazie ai ragazzi di Rozetked possiamo conoscere le prestazioni della nuova CPU Tensor G4 di Pixel 9. Il report descrive uno smartphone dotato di una configurazione 1+3+4 per un totale di 8 core. SecondoArm Community il core Cortex-X4 principale avrà un boost prestazionale rispetto alla passata generazione del 15% e un ottimizzazione del efficienza energetica addirittura del 40%. Mentre i core Cortex-A720 e Cortex-A520 secondari, godranno di una maggior ottimizzazione delle risorse pari al 20%.

Il nuovo chip Google Tensor G4 vanta una struttura a 8 core suddivisi in tre gruppi: 1 Core ad alte prestazioni Cortex-X4 il più potente (lo stesso utilizzato dal top Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3), con una velocità di clock di 3,1 GHz, per gestire le attività più impegnative; 3 Core Cortex-A720 che bilanciano prestazioni e consumo energetico, operando a 2,6 GHz, per le attività quotidiane e 4 Core Cortex-A520 che lavorano sull’efficienza energetica, con un clock di 1,95 GHz, per ottimizzare i consumi quando non sono richieste alte prestazioni.

Pixel 9 e Pixel 9 Pro mostrano un netto miglioramento rispetto alle generazioni precedenti. I benchmark rivelano un aumento significativo delle prestazioni:

Pixel 9: Punteggio di 1.071.616, contro i 900.000 di Pixel 8. Un incremento del 19,56%.

Pixel 9 Pro: Punteggio di 1.148.452, contro i 1.142.984 di Pixel 8 Pro. Un incremento dello 0,48%.

Pixel 9 Pro XL: Raggiunge il punteggio più alto, con 1.176.410 punti.

Pixel 9 arriverà dopo l’estate, molto realisticamente tra settembre e ottobre. Noi continueremo a seguire tutte le voci di corridoio, i rumour e i leak del nuovo smartphone di Google. È importante sottolineare che il Pixel testati da Rozetked sono probabilmente prototipi o unità di pre-produzione. Di conseguenza, le prestazioni finali dei dispositivi potrebbero esser diverse da quelle mostrate nei benchmark. Ma anche se i benchmark di oggi fossero gli stessi di quelli a smartphone commercializzato, Pixel 9 sarebbe un bel passo avanti rispetto al modello della precedente generazione.