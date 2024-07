Pixel Watch 3: più grande e tutto nuovo

Google Pixel Watch 2 è stato un enorme passo avanti rispetto al suo predecessore. Ha risolto quasi tutti i problemi principali dello smartwatch di prima generazione, in primo luogo la scarsa durata della batteria e la ricarica lenta. E sembra proprio che per la terza iterazione dello smartwatch di Mountain View si proseguirà per la stessa strada, fatta di upgrade e grandi e piccole migliorie in tutti settori.



Grazie ad una fonte interna a Google riportata dai colleghi di Android Authority, Pixel Watch 3 sarà più grande, verrà presentato in due “taglie”, 41mm e 45mm, entrambe con la scelta tra connessione cellulare o WiFi. Al momento non è certo se la versione più grande sarà chiamata Pixel 3 XL, ma è molto probabile lo sia. Entrambe le versioni saranno spinte da una CPU Qualcomm Snapdragon W5, mentre a livello di batteria l’orologio da 41mm avrà una batteria da 310mAh, mentre quello da 44mm 420mAh.

Il cambiamento più atteso riguarda lo spessore delle cornici, da sempre punto debole dello smartwatch Google. La gola profonda anticipa che le cornici saranno finalmente più sottili, 4.5 mm invece dei 5,5 m del predecessore. Valore comunque più elevato rispetto a quello di un Apple Watch, ma senza dubbio un’evoluzione positiva c’è stata. E pare che la luminosità sarà decisamente più elevata rispetto a Pixel 2: 2000 nits invece di 1000 nits.

Se le informazioni venissero confermate, sarebbe davvero cambiamento sostanziale della linea Pixel Watch. La risposta ci sarà in occasione dell’evento Made by Google di agosto, più precisamente il 13, che noi ovviamente seguiremo con grande attenzione.