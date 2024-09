PlayStation 5 Pro è UFFICIALE: ecco la nuova console top di casa Sony

La PlayStation 5 Pro è stata ufficialmente annunciata. Durante una “Technical Presentation” condotta da Mark Cerny, Lead System Architect di PS5 e PS4, Sony ha svelato la nuova variante premium della console lanciata nel 2020. Una delle principali novità è che la PS5 Pro sarà disponibile solo in versione digitale, pur offrendo compatibilità con il lettore di dischi esterno per PS5.

PlayStation 5 Pro: le novità della console next-gen di Sony

Questa edizione avanzata della PlayStation porta miglioramenti significativi in diversi ambiti. La GPU potenziata migliora la qualità grafica e i dettagli, con una maggiore efficienza nel ray tracing e l’uso dell’intelligenza artificiale per un upscaling superiore e un’esperienza di gioco arricchita:

GPU: Il motore grafico aggiornato della PS5 Pro offre un incremento del 67% nelle Unità di Calcolo (CU) rispetto alla PS5, e memorie più veloci del 28%. Questo si traduce in un rendering più veloce del 45%, garantendo una fluidità maggiore nei giochi;

Ray Tracing: il ray tracing potenziato consente riflessi dinamici e una rifrazione della luce migliorata, con la possibilità di proiettare raggi a velocità doppie o triple rispetto alla PS5 attuale;

Upscaling basato su AI: la tecnologia Spectral Super Resolution, basata sull’intelligenza artificiale e machine learning, promette immagini estremamente nitide e dettagliate.

In aggiunta, la PS5 Pro introduce il PS5 Pro Game Boost, che migliora le prestazioni di oltre 8.500 giochi per PS4 tramite retrocompatibilità. Non di meno, supporta il Wi-Fi 7, il VRR e i giochi in 8K, e viene fornita con un SSD da 2 TB. I giochi ottimizzati per la PS5 Pro saranno etichettati come PS5 Pro Enhanced e includeranno titoli come Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows e Marvel’s Spider-Man 2.

La PS5 Pro sarà compatibile con accessori esistenti come PlayStation VR2 e DualSense Edge, e manterrà l’interfaccia e i servizi di rete della PS5. Sarà disponibile dal 7 novembre al prezzo di 799,99 euro, con preordini a partire dal 26 settembre. Ogni console verrà fornita con un controller wireless DualSense e una copia preinstallata di Astro’s Playroom.

Come detto, è importante segnalare che la PlayStation 5 Pro sarà disponibile solo in versione digitale, mentre il lettore di dischi esterno per PS5 potrà essere acquistato separatamente.