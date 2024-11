PlayStation Plus, annunciati i giochi di novembre: c'è anche GTA 5

Sono finalmente stati annunciati i giochi di novembre in arrivo per tutti gli abbonati al PlayStation Plus. Ossia un servizio in abbonamento, disponibile in tre tagli diversi, che dà la possibilità di giocare online, di parlare con i propri amici tramite stanze dedicate e di poter riscattare gratuitamente alcuni dei titoli più apprezzati in assoluto.

Come di consueto, non si è fatto attendere nemmeno questo mese il comunicato con tutte le novità. Che saranno disponibili tra qualche giorno, già a partire dal prossimo 19 novembre. Basterà avere un piano a pagamento attivo, andare sulla pagina del videogame scelto e selezionare la voce “Scarica” per far partire il download senza dover spendere nemmeno un euro.

PlayStation Plus: la lista dei giochi di novembre 2024

Sony ha voluto stupire ancora una volta tutti, inserendo nella lista dei giochi di novembre per gli abbonati al PlayStation Plus uno dei titoli più di successo della storia: GTA 5. In attesa del sesto capitolo di Rockstar Games, potrai vestire i panni di Michael, Trevor e Franklin in una Los Santos folle.

Ma non solo! Per tutti gli abbonati, infatti, arrivano anche altri videogiochi acclamati dalla critica come Dyling Light 2, Like a Dragon: Ishin! e MotoGP 24. Oltre ad un espansione di The Sims 4 e Digimon Survive (solo per PS4). Completano la lista Overcooked!, Stick Fight, Clash: Artifacts of Chaos, Killer Frequency, Hungry Shark World e Chivalry 2.

Ti ricordiamo che, per poter riscattare questi videogiochi e per accedere a decine di altri vantaggi, è necessario avere l’abbonamento al PlayStation Plus Extra o Premium. Che costano rispettivamente 125,99 euro e 151,99 euro all’anno. Con la possibilità di scegliere anche tagli mensili o trimestrali. Se vuoi abbonarti, ti basta accedere alla pagina principale dello store di Sony, collegare il tuo account e procedere con l’acquisto. Sia da smartphone o desktop che direttamente dalla tua console di gioco.