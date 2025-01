PlayStation Plus Extra e Premium: ecco quando saranno annunciati i giochi di gennaio 2025

Con l’arrivo di metà gennaio, cresce l’attesa tra gli appassionati di videogiochi per scoprire la nuova line-up di PlayStation Plus Extra e Premium. Seguendo le consuete tempistiche di Sony, l’annuncio ufficiale è previsto per mercoledì 15 gennaio, alle ore 17:30 italiane. Questo segue il tradizionale schema di pubblicazione che avviene dopo il lancio dei giochi “gratuiti” del tier Essential.

Per quanto riguarda la disponibilità, i nuovi titoli saranno accessibili agli abbonati a partire da martedì 21 gennaio, subito dopo l’aggiornamento mattutino del PlayStation Store, previsto tra le 10:00 e le 11:00 italiane. Sony, come di consueto, mantiene una routine ben definita per l’aggiornamento dei contenuti.

Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali sui giochi che arricchiranno il catalogo di gennaio per PlayStation Plus Extra e Premium. Tuttavia, non è raro che emergano anticipazioni o leak prima dell’annuncio ufficiale, offrendo un’anteprima delle novità in arrivo.

Per chi non vuole attendere, sono già disponibili i titoli del tier Essential di gennaio. Inoltre, Sony ha recentemente proposto una selezione di oltre 30 titoli imperdibili, suddivisi per generazione di console, che gli abbonati possono già esplorare.

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale per scoprire quali saranno i nuovi giochi_PS4 e giochi_PS5 disponibili per gli abbonati. Segnate le date sul calendario e rimanete aggiornati per non perdere le novità di gennaio!