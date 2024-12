Playstation Sony 5 Pro: con il codice promo è tuo ad un prezzo schock

Appassionati di videogiochi in ascolto, oggi avete l’opportunità di portare a casa una console di ultima generazione ad un prezzo bomba! Su eBay la Playstation Sony 5 Pro è disponibile a soli 700 euro con uno sconto di 40 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRNOV24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della super offerta, hai ancora pochissimo tempo a disposizione!

Playstation Sony 5 Pro: tutte le specifiche tecniche

La Playstation Sony 5 Pro è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di videogiochi, oltre ad essere un’ottima idea regalo per Natale.

Con questo gioiellino potrai davvero sbizzarrirti sfruttando funzionalità di ultima generazione come il ray-tracing avanzato e la frequenza di fotogrammi elevata. In più, grazie a 2 TB di memoria di archiviazione SSD inclusi, i tuoi giochi saranno subito disponibili così da poter divetirti quando vuoi con le avventure che preferisci.

In più, questo modello è una console completamente digitale senza unità disco quindi basterà accedere al tuo account per acquistare e scaricare giochi in un attimo.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è la Spectral Super Resolution: questo vuol dire che offre immagini in 4K estremamente nitide in quanto utilizza la risoluzione avanzata con intelligneza artificiale per una riproduzione ad altissima definizione e dettagli sorprendenti. Grazie a queste specificche potrai letteralmente immergerti nei tuoi giochi preferiti vivendo in prima persona qualsiasi azione.

