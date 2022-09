POCO M5 e POCO M5s: i tuoi smartphone "all-in fun" sono PRENOTABILI su Amazon

POCO, brand popolare tra i giovani appassionati di tecnologia, ha recentemente presentato due nuovi smartphone appositamente pensati per gli utenti che amano l’intrattenimento, che ora possono scegliere tra gli smartphone “all-in fun” POCO M5 e POCO M5s. Oggi i due smartphone sono finalmente disponibili in prenotazione su Amazon.

POCO M5 e POCO M5s, prenotali ora su Amazon

La potenza di POCO M5 è pensata per chi ama giocare quotidianamente. Con un processore di livello flagship da 6nm e un display dinamico, il gaming non conosce limiti su questo smartphone, perfetto anche per chi ama catturare i momenti più importanti e vivere la giornata con il pieno di energia, grazie alla tripla fotocamera posteriore e all’alta capacità della batteria da 5.000mAh.

POCO M5s offre un’esperienza di entertainment a tutto tondo, bilanciando perfettamente le esigenze fotografiche, di fruizione audiovisiva e di autonomia del dispositivo. Con un display DotDisplay AMOLED da 6,43 pollici Full HD+ e un chipset MediaTek Helio G95, la combinazione di efficienza e prestazioni grafiche fluide dà vita ad una realtà aumentata coinvolgente, riprese brillanti ed esperienze di streaming senza interruzioni.

Di seguito la lista degli smartphone prenotabili su Amazon con link diretti.

POCO M5

POCO M5s

