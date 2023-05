Porta il CINEMA in casa tua con l'IMPONENTE Hisense 65": costa niente

L’Hisense 65″ QLED 4K 65A78GQ è un’imponente Smart TV che offre un’esperienza di visione coinvolgente e una serie di funzionalità avanzate. Dotato di tecnologia Quantum Dot, il televisore offre una riproduzione dei colori estremamente accurata e vibrante, con una gamma cromatica ampia e dettagli ricchi.

Il display da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD assicura immagini nitide e dettagliate, offrendo un’esperienza di visione coinvolgente sia per i contenuti di alta qualità che per i contenuti in streaming. Approfitta allora dell’offerta in corso su Amazon per farla tua a soli 649€ e co le spese di spedizione gratuite via Prime.

Hisense 65″ QLED 4K, scontaccio su Amazon

La TV è dotata del sistema operativo VIDAA 5.0, che offre un’interfaccia intuitiva e facile da navigare. Grazie ai controlli vocali integrati di Alexa e Google Assistant, puoi controllare la TV con comandi vocali semplici, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più comoda e intuitiva.

Per quanto riguarda il sonoro, l’Hisense 65A78GQ offre un sistema audio Dolby Atmos, che crea un’esperienza sonora coinvolgente e tridimensionale. Puoi goderti un audio immersivo e avvolgente, che si adatta ai contenuti che stai guardando.

La TV è dotata di un tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, che consente di sintonizzarsi sui canali digitali terrestri e satellitari ad alta definizione senza la necessità di un decoder esterno. Questo ti permette di godere di una vasta gamma di contenuti televisivi senza dover acquistare ulteriori dispositivi.

Grazie alle opzioni di connettività, puoi collegare facilmente la TV ad altri dispositivi, come console di gioco, lettori multimediali e soundbar, per un’esperienza di intrattenimento ancora più completa. Insomma, con il sistema operativo intuitivo, l’audio coinvolgente Dolby Atmos e le opzioni di connettività versatili, questa TV è perfetta per coloro che desiderano un’esperienza di visione di alta qualità e una vasta gamma di funzionalità avanzate.

