Porta Telefono Bici e Monopattino: approfitta SUBITO del fantastico DOPPIO SCONTO

Sei sulla bici o sul monopattino e trovi scomodo e soprattutto pericoloso prendere il telefono? Sicuramente hai bisogno di un qualcosa che ti aiuti a poter guidare il tuo mezzo di trasporto e allo stesso tempo, se necessario, utilizzare il tuo smartphone in tutta sicurezza. Proprio per questo oggi su Amazon c’è uno straordinario doppio sconto per il Porta Telefono per Bici e Monopattino di Generic: abbiamo un Coupon del 30% da applicare al carrello più un Codice Promozionale di un ulteriore 50% da applicare, con un prezzo finale che scende a 10,99€ anziché 29,99€.

Porta Telefono Bici e Monopattino: il doppio sconto di oggi è veramente folle

Questo prodotto è regolabile ed è dotato di cuscini antiscivolo morbidi che impediscono al nostro smartphone di graffiarsi, spostarsi o tremare durante la guida della nostra bici. Si serve di una speciale sfera rotante in grado di regolarsi praticamente in ogni angolazione durante la guida. Questo supporto gode di una compatibilità con la maggior parte degli smartphone in circolazione, con uno spessore che arriva fino a 7,85 mm/ 0,31 pollici. In ogni caso, controllate sempre la compatibilità con la grandezza del vostro cellulare.

La facilità di installazione di questo strumento è la sua forza, potendolo collocare su bici e monopattini senza l’utilizzo di attrezzi. Mentre l’utilizzi, puoi inserire rapidamente il telefono all’interno dello scomparto dedicato, bloccandolo con una chiave ed evitando ogni tipologia di pericolo in cui potrebbe incorrere.

Acquista subito questo eccezionale prodotto su Amazon: solo per oggi lo trovi con un ottimo doppio sconto (Coupon più Codice Promozionale), che fissa il prezzo finale a soli 10,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.