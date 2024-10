Potenzia il tuo WiFi con la Chiavetta TP-Link a prezzo piccolissimo su Amazon

Migliora le prestazioni della connessione internet del tuo pc con questo mini gadget che oggi puoi pagare pochissimo! Si tratta della Chiavetta Wi-Fi TP-Link Archer, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con un mega sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Chiavetta Wi-Fi TP-Link Archer: funzionalità e modalità di utilizzo

La Chiavetta Wi-Fi TP-Link Archer è in grado di potenziare le prestazione Wi-Fi del tuo pc sfruttando al massimo la velocità del tuo router.

Nello specifico, la tecnologia OFDMA permette di sfruttare totalmente la disponibilità di banda per ridurre la congestione e offrire esperienze di connessione fluide e performanti. In più, la tecnologia MU-MIMO consente al router di gestire trasferimenti dati simultanei verso più dispositivi mantenendo elevate prestazioni anche in presenza di numerosi client.

La chiavetta è dotata anche di antenne multidirezionali ad alto guadagno con tecnologia Beamforming che concentra il segnale Wi-Fi in direzione del router, evitando dispersioni e offrendo trasferimenti dati veloci e stabili anche a lungo raggio.

La modalità di utilizzo è semplicissima: basterà posizionare la base desktop e regolare la chiavetta in modo da migliorare la ricezione del segnale e goderti una connessione stabile con il router in qualsiasi angolo della casa. Il cavo da 1,2 metri incluso nella confezione consente, inoltre, la massima flessibilità di posizionamento così da poter sfruttare il dispositivo dappertutto.

Oggi la Chiavetta Wi-Fi TP-Link Archer è disponibile su Amazon a soli 39 euro con un mega sconto del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.