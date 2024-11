Power Bank Magsafe INIU a soli 9€: applica il triplo sconto, solo su Amazon

Per avere sempre energia a portata di mano, soprattutto se sei spesso fuori casa, approfitta della tripla offerta sul Power Bank Magsafe INIU! Oggi è disponibile su Amazon a soli 9 euro grazie ad uno sconto dell’11%, ad un coupon del 50% e ad ulteriore codice promo del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Power Bank Magsafe INIU: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Power Bank Magsafe INIU è un vero e proprio concentrato di energia capace di offrire la carica necessaria ai tuoi dispositivi soprattutto se sei spesso fuori casa.

Si tratta di un caricatore wireless magnetico progettato appositamente per la tecnologia MagSafe del tuo iPhone, garantendo un’installazione senza intoppi con una sola mano e una ricarica ad alta velocità. Specificatamente può essere sfruttato per la serie di iPhone 16/15/14/13/12.

Si contraddistingue dagli altri modelli in commercio per la sua capacità impressionante di 5,500mAh: ciò vuol dire che avrai a disposizione un’intera giornata di energia extra per il tuo smartphone, quindi non dovrai più preoccuparti quando sei in viaggio o fuori casa per lungo tempo.

Anche la sicurezza è sempre garantita grazie al sistema di protezione TempGuard 2.0 integrato che monitora la temperatura di ricarica 3.200.000 volte al giorno e gestisce in tempo reale la salute della batteria del dispositivo sotto carica.

