Power Bank ultra compatto a soli 11€ con il doppio sconto Amazon

Ti presentiamo un mini caricatore portatile da avere sempre con sé per non rischiare di rimanere con lo smartphone senza energia, soprattutto se sei fuori casa! Si tratta del Power Bank VEGER, oggi disponibile su Amazon a soli 11 euro con un mega sconto del 48% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Power Bank VEGER: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Power Bank VEGER è un mini gadget tech in grado di offrirti l’energia giusta se hai bisogno di caricare il tuo smartphone quando sei fuori casa.

Si caratterizza per un ingresso USB C ultraveloce da 20 W PD e, quindi, consente a qualsiasi dispositivo di rigenerarsi più rapidamente così da ottimizzare i tempi. Allo stesso tempo, la tecnologia di ricarica rapida PD riconosce in modo intelligente il dispositivo ed eroga la giusta corrente di ricarica per proteggere la batteria da eventuali danni.

Questo modello è dotato di un cavo iOS, quindi non c’è bisogno di portare con sé un cavo aggiuntivo, ed in più dispone di funzione di ricarica wireless per Apple Watch Series 1-9/Ultra/SE così da renderne l’utilizzo ancora più comodo ovunque tu sia.

Nello specifico, il caricatore ha due porte di ingresso (iOS e USB-C) e ben tre porte di uscita (iOS, USB-C e uscita per la ricarica wireless di Apple Watch): in questo modo potrai caricare più dispositivi contemporaneamente senza alcun problema.

