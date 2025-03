Prestazioni e design premium: il Samsung Galaxy Book4 in offerta crolla di prezzo

Il Samsung Galaxy Book4, un concentrato di prestazioni e design, ora disponibile con uno sconto imperdibile su Amazon. Se sei alla ricerca di un laptop capace di unire potenza, eleganza e praticità, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per rinnovare il tuo dispositivo. Con un prezzo scontato del 47%, il Galaxy Book4 è acquistabile a soli 579 euro, rispetto al prezzo originale di 1099 euro.

Prestazioni al top con Intel Core i5 e 16 GB di RAM

Il cuore pulsante del Galaxy Book4 è il processore Intel Core i5 120U, capace di raggiungere velocità fino a 5 GHz. Questo, abbinato a ben 16 GB di RAM LPDDR4X, garantisce una fluidità senza pari, sia per il multitasking che per le applicazioni più esigenti. Lo spazio di archiviazione non è da meno: un SSD da 512 GB, espandibile fino a 2 TB, offre tutto lo spazio necessario per file multimediali, documenti e software.

Il laptop è dotato di un display LED IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), ideale per ogni tipo di utilizzo, dalla produttività all’intrattenimento. Nonostante le generose dimensioni dello schermo, il dispositivo rimane leggero e sottile, con un peso di soli 1,55 kg, perfetto per chi è sempre in movimento.

La scocca interamente in metallo non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una durabilità superiore. La connettività è completa: due porte USB-A, due USB-C, una HDMI v1.4, uno slot per microSD e una porta RJ45 per collegamenti LAN. Con queste opzioni, non avrai bisogno di adattatori esterni.

Con una batteria capace di durare fino a 15 ore, il Galaxy Book4 è progettato per accompagnarti durante l’intera giornata lavorativa. Il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato offre un’esperienza moderna e intuitiva. Inoltre, la possibilità di utilizzare lo smartphone come webcam esterna è una funzione innovativa che amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Se stai pensando di aggiornare il tuo laptop, Samsung Galaxy Book4 è la scelta giusta che unisce qualità e convenienza. Con uno sconto di quasi 520 euro, è difficile resistere a questa offerta esclusiva disponibile su Amazon. Approfittane subito!

