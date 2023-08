Prestazioni straordinarie, funzionalità smart e un'esperienza visiva WOW: Samsung Crystal UHD 4K 50''

L’evoluzione della tecnologia televisiva ha portato a schermi che offrono immagini sorprendenti e funzionalità intelligenti. Il SAMSUNG TV Crystal UHD 4K UE50AU7090UXZT Smart TV rappresenta un’esperienza visiva immersiva che porta il divertimento a un nuovo livello.

Con risoluzione 4K, capacità Smart TV e design sofisticato, questo televisore offre una gamma di funzionalità che soddisfano le esigenze degli spettatori moderni e oggi che è anche in offerta a un prezzo vantaggiosissimo, il suo valore diventa inestimabile per certi versi. Su Amazon lo trovi infatti scontato del 26% rispetto al costo di listino, al prezzo di 348€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

SAMSUNG TV Crystal UHD 4K UE50AU7090UXZT

Il TV Crystal UHD 4K offre una risoluzione quattro volte superiore a quella dei televisori Full HD. Ciò si traduce in immagini nitide e dettagliate, che rendono ogni contenuto visivo più coinvolgente. Che tu stia guardando film, serie TV o giocando a videogiochi, questa risoluzione ti porterà più vicino all’azione. La tecnologia Crystal UHD migliora ulteriormente la qualità delle immagini, offrendo colori vibranti e dettagli cristallini.

Questo televisore è progettato per riprodurre i colori con precisione e per offrire un’esperienza visiva vivida e realistica. Il SAMSUNG TV Crystal UHD UE50AU7090UXZT è una Smart TV che ti consente di accedere a un mondo di contenuti online. Puoi collegare il TV a Internet tramite Wi-Fi e accedere a servizi di streaming come Netflix, Disney+, YouTube e molti altri. Inoltre, puoi esplorare una vasta gamma di app per intrattenimento, notizie e altro ancora.

Grazie alla compatibilità con assistenti vocali come Alexa di Amazon e Google Assistant, puoi controllare il tuo TV utilizzando comandi vocali. Questo ti permette di cambiare canale, regolare il volume e accedere a diverse funzioni con semplici parole. Il design del televisore è moderno ed elegante, adatto a qualsiasi arredamento domestico.

I bordi sottili e la finitura nera conferiscono un aspetto raffinato, che si fonde con l’estetica degli spazi moderni. E allora approfitta dello sconto del 26% su Amazon e corri ad accaparrartela con soli 348€ una TV che normalmente vale anche il doppio. Le spedizioni sono perfino gratis grazie ai servizi Prime.

Il SAMSUNG TV Crystal UHD 4K UE50AU7090UXZT Smart TV offre un’esperienza visiva di alta qualità, con immagini dettagliate e colori vibranti. La sua capacità Smart TV ti consente di esplorare un mondo di contenuti online e app, mentre la compatibilità con assistenti vocali offre un controllo ancora più intuitivo. Se stai cercando un televisore che offra qualità visiva superiore e funzionalità intelligenti, questo modello potrebbe essere una scelta eccellente per l’intrattenimento a casa tua.

