Previsione del prezzo di Floki - Floki è in corsa per un nuovo rally?

Floki ha fatto un ottimo lavoro superando il mercato quest’anno con un aumento del 500%.

Ma ora tutti vogliono sapere se questo token a tema doge-vichingo continuerà il suo regno di dominio tra le migliori meme coin. Scopriamolo.

Il prezzo di Floki può salire mentre le meme coin guadagnano ritmo

C’è un’entusiasmante opportunità davanti a Floki.

Il token attualmente viene scambiato a un livello di supporto concreto, che ha preceduto il suo massimo storico (ATH) a giugno.

Allo stesso tempo, i prezzi delle criptovalute, e in particolare dei prezzi delle meme coin, stanno iniziando a riprendere slancio dopo un periodo difficile.

Ma questo non è l’unico fattore che oggi oscilla a favore di Floki.

Il progetto è anche una delle più grandi meme coin su Ethereum, un ecosistema in bilico su enormi afflussi di liquidità.

La SEC ha approvato gli ETF spot su Ethereum e gli organismi finanziari emittenti stanno lavorando sugli ultimi dettagli.

Questi ETF saranno presto attivi e così anche i trader di Wall Street potranno fare offerte su Ethereum.

Gli analisti si stanno preparando a enormi afflussi di liquidità in ETH, che potrebbero trasformarsi in giochi di ecosistema come Floki.

Poi, ci sono fattori a livello di mercato come l’aumento degli afflussi di ETF Bitcoin, la Germania che liquida tutti i suoi Bitcoin e le elezioni presidenziali statunitensi, dove il candidato pro-crypto Donald Trump è il favorito.

È un sorprendente cocktail di eventi che potrebbe vedere Floki concludere il 2024 con enormi guadagni.

E questo per non parlare del suo gioco Play-to-Earn (P2E) Valhalla, che inietterà un nuovo flusso di domanda nel suo ecosistema.

Quanto lontano potrebbe spingersi, gli analisti puntano a nuovi massimi.

E questa retorica sulle meme coin P2E si sta rivelando potente per Floki ma non solo.

Ad esempio, anche il nuovo token in prevendita PlayDoge sta facendo passi da gigante.

È questo il prossimo Floki?

PlayDoge ha raccolto oltre 5,5 milioni di dollari in finanziamenti prevendita, il che rappresenta un grande cenno di approvazione da parte dei partecipanti al mercato.

Ma non è una sorpresa perché PlayDoge ha uno dei casi di utilizzo delle meme coin più promettenti.

È un gioco P2E ispirato al famoso gruppo degli anni ’90 Tamagotchi. Nel corso del suo percorso, Tamagotchi ha venduto 82 milioni di unità.

Ma il remake di PlayDoge prevede ricompense crittografiche, il fascino delle meme coin, e sarà disponibile su App Store e Google Play Store.

Il progetto ha anche un meccanismo di staking che attualmente offre un APY dell’86%. Tuttavia, questo diminuirà man mano che lo staking pool cresce.

Ci sono tutte le possibilità che queste funzionalità rendano PlayDoge la prossima grande novità nei giochi P2E.