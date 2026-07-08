Intel alza i prezzi: Core Ultra 200S Plus e Xeon più cari, ecco quanto pagherai di più

Intel aumenta i prezzi dei processori: quanto costeranno in più i Core Ultra 200S Plus e gli Xeon

Se stavi aspettando il momento giusto per assemblare un nuovo PC desktop o stai valutando un aggiornamento infrastrutturale per il tuo datacenter, la notizia di luglio 2026 non è delle migliori. Intel ha ufficialmente confermato aumenti di prezzo su alcune delle sue linee di processori più richieste: i prezzi Intel Core Ultra 200S Plus salgono, e lo stesso vale per i chip Xeon destinati ai server. Rincari che vanno dai 30 ai 50 dollari per il segmento consumer, fino a cifre ben più consistenti — nell’ordine di migliaia di dollari — per i processori enterprise. Ecco tutto quello che devi sapere.

Quali processori sono stati colpiti dagli aumenti

Intel ha toccato due categorie di prodotti distinte, con impatti molto diversi a seconda del segmento di mercato.

Core Ultra 200S Plus: rincari tra 30 e 50 dollari

Sul fronte consumer, i processori della linea Core Ultra 200S Plus per desktop hanno registrato aumenti compresi tra i 30 e i 50 dollari. Un esempio concreto: il Core Ultra 7 270K Plus è passato a un prezzo di listino di 349 dollari. Non si tratta di cifre astronomiche in assoluto, ma per chi sta costruendo un PC da zero o pianifica un upgrade della CPU, significa una spesa extra non trascurabile rispetto alle aspettative di qualche settimana fa.

Vale la pena notare che non tutte le notizie sono negative sul fronte desktop: alcuni modelli della precedente generazione Core Ultra 200S — quelli senza il suffisso “Plus” — hanno visto leggere riduzioni di prezzo. Una mossa che sembra quasi studiata per spingere i consumatori verso i prodotti più recenti, mantenendo però un differenziale di costo più alto su questi ultimi.

Xeon per datacenter: rincari da capogiro

È sul versante server che i numeri diventano davvero significativi. I processori Xeon 6 per datacenter hanno subito aumenti ben più pesanti. Il modello di punta, lo Xeon 6980P, ha raggiunto un prezzo di circa 14.000 dollari, con un incremento di circa 1.495 dollari rispetto al listino precedente. In termini generali, alcuni processori Xeon selezionati costano ora oltre 1.000 dollari in più rispetto a prima degli aumenti, come confermato da Tom’s Hardware.

Per un’azienda che acquista decine o centinaia di server, questi rincari si traducono rapidamente in decine di migliaia di euro di budget aggiuntivo. Non è un dettaglio marginale: è una voce di costo che i responsabili IT e i CFO dovranno necessariamente ricalcolare nei loro piani di spesa.

Perché Intel ha alzato i prezzi: le motivazioni ufficiali

Intel ha giustificato gli aumenti citando due fattori principali: l’aumento dei costi della supply chain e la domanda crescente trainata dall’intelligenza artificiale. In pratica, secondo il colosso di Santa Clara, produrre chip costa di più e la domanda — soprattutto per i processori ad alte prestazioni usati nei workload AI — è in forte crescita.

La logica è comprensibile a grandi linee: quando i costi di produzione salgono e la domanda supera l’offerta, i prezzi tendono ad adeguarsi. Ma c’è qualcosa che non torna del tutto, almeno secondo gli analisti di settore.

Immagine generata con AI

Cosa pensano gli analisti: strategia più che necessità

Al di là della spiegazione ufficiale, gli analisti leggono questa mossa in chiave strategica. Secondo le analisi riportate da TrendForce, Intel starebbe sfruttando l’elevata domanda per i suoi prodotti più avanzati come occasione per aumentare la propria redditività, applicando un premio di prezzo sui chip più richiesti.

In altre parole: Intel non starebbe semplicemente trasferendo costi aggiuntivi sui consumatori, ma approfittando di un momento favorevole di mercato per migliorare i propri margini. Una distinzione importante, perché cambia la prospettiva su quanto questi prezzi siano davvero “necessari” e quanto siano invece una scelta commerciale.

Questo tipo di aggiustamento strategico non è inedito nel settore dei semiconduttori. Quando un prodotto è in forte domanda — e i processori per AI e datacenter lo sono indiscutibilmente — chi li produce ha un potere di prezzo maggiore. Intel sta semplicemente esercitando quel potere.

Impatto pratico: cosa cambia per chi compra

Dipende molto da chi sei e da cosa stai comprando.

Utenti consumer e appassionati di PC: un rincaro di 30-50 dollari su un processore da 300-400 dollari è fastidioso ma non proibitivo. Se stavi già pianificando l’acquisto di un Core Ultra 200S Plus, conviene valutare se agire prima che i nuovi prezzi si stabilizzano definitivamente nei canali retail italiani ed europei.

un rincaro di 30-50 dollari su un processore da 300-400 dollari è fastidioso ma non proibitivo. Se stavi già pianificando l’acquisto di un Core Ultra 200S Plus, conviene valutare se agire prima che i nuovi prezzi si stabilizzano definitivamente nei canali retail italiani ed europei. System integrator e assemblatori: l’aumento si accumula su ogni macchina prodotta. Su volumi anche solo moderati, il delta di costo diventa una variabile da considerare nei preventivi ai clienti finali.

l’aumento si accumula su ogni macchina prodotta. Su volumi anche solo moderati, il delta di costo diventa una variabile da considerare nei preventivi ai clienti finali. Aziende e datacenter: il colpo è molto più duro. Un incremento di 1.495 dollari su un singolo Xeon di fascia alta si moltiplica rapidamente quando si parla di infrastrutture su larga scala. I responsabili degli acquisti dovranno rivedere i budget previsti e valutare se ci sono alternative competitive.

il colpo è molto più duro. Un incremento di 1.495 dollari su un singolo Xeon di fascia alta si moltiplica rapidamente quando si parla di infrastrutture su larga scala. I responsabili degli acquisti dovranno rivedere i budget previsti e valutare se ci sono alternative competitive. Chi punta ai modelli precedenti: paradossalmente, il momento potrebbe essere favorevole per chi valuta i vecchi Core Ultra 200S senza suffisso “Plus”, visto che su alcuni di questi Intel ha applicato lievi riduzioni di prezzo.

Prezzi Intel Core Ultra 200S Plus: conviene aspettare o comprare ora?

La domanda che molti si stanno ponendo è legittima: ha senso aspettare sperando in un calo, o è meglio muoversi adesso? La risposta dipende dall’urgenza reale del bisogno. I prezzi Intel Core Ultra 200S Plus appena aggiornati riflettono una strategia aziendale che difficilmente si inverte nel breve periodo, soprattutto se la domanda AI continua a crescere come previsto. Non c’è nessun segnale che suggerisca un’inversione di tendenza imminente.

Chi ha un bisogno concreto e immediato farebbe bene a non rimandare troppo. Chi invece può permettersi di aspettare qualche mese dovrebbe monitorare l’evoluzione del mercato, anche alla luce di eventuali risposte competitive da parte di AMD, che potrebbe sfruttare questi rincari Intel come leva commerciale per i propri processori Ryzen.

I nuovi listini Intel sono un segnale chiaro di come il mercato dei processori stia cambiando: la domanda legata all’AI ridisegna le priorità e i prezzi di un’intera industria. Tenerlo a mente è utile non solo per l’acquisto di oggi, ma per pianificare con più consapevolezza gli investimenti tecnologici dei prossimi mesi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.