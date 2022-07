Prime Day 2022: offerte LEGO più economiche

Dopo l’iniziale serie classica, vennero aggiunte alla produzione altre serie dedicate a bambini di età inferiore come i Duplo, con elementi modulari più grandi, e per una età più matura la serie LEGO Technic, con elementi più complessi e funzioni personalizzabili.

Lego Ninjago – Il Film

Uno dei più bei film ambientati nell’universo LEGO a soli 4 euro. Nella battaglia per la difesa della città di NINJAGO il giovane Lloyd, liceale di giorno e Ninja Verde di notte, viene trascinato in una incredibile avventura insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti dei guerrieri ninja. Guidati dal Maestro Wu, tanto spiritoso quanto saggio, dovranno sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon, La Persona Più Cattiva Che Esista, che oltretutto è il padre di Lloyd. Nel loro coraggioso viaggio, ognuno dovrà imparare a controllare il proprio ego e lavorare insieme per scatenare le proprie innate doti in un’epica resa dei conti per salvare la città.

Xbox One Lego Marvel Super Heroes 2

Supereroi e Supercattivi preferiti provenienti da ere e realtà diverse si scontrano con Kang il Conquistatore e viaggiatore del tempo in un’avventura originale inedita: LEGO Marvel Super Heroes 2. Gioca con i Guardiani della Galassia, l’Uomo Ragno, Thor, Hulk, la Pantera Nera, il Capitan Marvel, il Dottor Strange, Goblin e decine di altri supereroi e supercriminali Marvel in questa battaglia cosmica che attraversa nel tempo la città di Chronopolis! Ti attendono grandi traversate, dall’Antico Egitto al Far West, a Sakaar e alla New York City del 2099, nelle quali potrai portare con te oggetti e personaggi attraverso vari secoli. Prendilo adesso a soli 11 euro anziché 59 euro, con un risparmio a dir poco enorme dell’80%.

LEGO Technic Ducati Panigale

Per tutti gli appassionati di modellismo, quindi dei LEGO più grandicelli, ecco questa fantastica replica della leggendaria Ducati Panigale V4R. Costruito in collaborazione con Ducati, questo kit LEGO Technic è il pezzo da collezione ideale per i fan delle moto. Ruota realistica e freni a disco anteriori e posteriori, sospensioni indipendenti per movimenti realistici in scala per uno straordinario modello da esposizione. Con 646 pezzi, questo fantastico set è una sfida di costruzione entusiasmante per i fan di LEGO Technic. Puoi prenderla oggi con uno sconto di quasi 20 euro: un prezzo super invitante per un pezzo da collezione così raffinato.

LEGO Star Wars La Sala del Trono di Boba Fett

Le classiche e immortali costruzioni LEGO per un set ambientato nell’Universo di Star Wars. Questo set di 732 pezzi contiene un palazzo in mattoncini con una sala del trono, una zona barbecue e una cucina. Il regalo ideale e divertente per bambini creativi fan di Star Wars, ma anche per quelli più cresciutelli, ovvero i loro papà, visto che i LEGO non hanno età così come il mondo di Guerre Stellari. E’ disponibile su Amazon a 79 euro, con un sconto del 20%.

LEGO DUPLO Stazione Di Polizia ed Elicottero

Questo set dedicato ai più piccini è perfetto per i bambini di 2+ anni. Combinalo con altri giocattoli LEGO DUPLO per tanto divertimento in più. 2 poliziotti e un cane della polizia, un’auto a spinta con luci e sirena e un elicottero della polizia con pale girevoli. Il set è ricco di divertimento play-and-learn per sviluppare le abilità motorie fini, la consapevolezza emotiva, etc, e gli elementi sono curati in ogni dettaglio: accendi le luci e suona la sirena, fai girare le pale del rotore mentre prendi il volo e c’è pure una storia illustrata basata sul set ispira il gioco creativo. Adesso lo puoi acquistare a 39 euro, cioè a dire il 20% in meno del prezzo di listino.

