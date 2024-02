Prime Video, tutti gli anime in uscita a febbraio 2024

Prime Video arricchisce il suo catalogo con una serie di contenuti ogni mese, tra cui non mancano anime che hanno conquistato il cuore degli appassionati gli scorsi anni. Vediamo dunque quali sono tutti gli anime in uscita a febbraio 2024 su Prime Video!

Anzitutto è pronto a tornare sul piccolo schermo Goku, insieme ai suoi amici. Sono infatti previste le nuove puntate sia di Dragon Ball, sia di Dragon Ball Z. Per quanto riguarda la prima serie, su Prime Video è arrivata la Saga del 22° Torneo Tenkaichi di Dragon Ball e poi quella del Grande Mago Piccolo. Prima di saltare a Dragon Ball Z c’è ancora un arco narrativo, ovvero quello del 23° Torneo Tenkaichi, competizione in cui Goku, non più bambino, sfida nuovi, temibili avversari.

Per quanto riguarda Dragon Ball Z è in arrivo la terza stagione, ma anche due lungometraggi: Dragon Ball Z: La vendetta divina e Dragon Ball Z: Il più forte del mondo.

Questo mese sbarca sulla piattaforma Amazon anche la quarta stagione di Naruto Shippuden, che continua a raccontare la storia del giovane ninja con il sogno di diventare Hokage.

Gli anime su Prime Video a febbraio 2024

Di seguito è possibile trovare il calendario completo delle uscite.

Naruto Shippuden (stagione 4) – 1 febbraio

Dragon Ball (stagione 3) – 9 febbraio

Dragon Ball Z (stagione 3) – 9 febbraio

Dragon Ball Z: La vendetta divina – 9 febbraio

Dragon Ball Z: Il più forte del mondo – 9 febbraio

Fairy Tail (stagione 8) – 29 febbraio

