Prime Video, 5 film da non perdere a febbraio 2024

Non solo serie TV, Prime Video aggiunge alla propria lista anche una buona dose di film e documentari a febbraio 2024.

Quali sono, allora, i migliori film Prime Video di febbraio 2024? In questo articolo è possibile trovarne 5 che meritano probabilmente una possibilità.

I migliori film Prime Video di febbraio 2024

Da una commedia italiana con Diana Del Bufalo al documentario che racconta alcuni retroscena della vita di Jennifer Lopez. Ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming di Amazon.

Upgraded

Il 9 febbraio è in arrivo un film romantico, perfetto per prepararsi all’atmosfera di San Valentino. La trama è semplice ma molto simpatica: Ana (interpretata da Camila Mendes) è un’ambiziosa stagista che sogna una carriera nel mondo dell’arte, mentre cerca di impressionare il suo esigente capo Claire (la brava e bella Marisa Tomei). Quando viene promossa in prima classe durante un viaggio di lavoro, incontra l’affascinante Will, che scambia Ana per il suo capo – una bugia bianca che dà il via a una catena di eventi e opportunità, finché la sua bugia non minaccia di venire a galla.

Pensati Sexy

Dal 12 febbraio Diana Del Bufalo si cala nei panni di Maddalena, una donna di 30 anni e con zero autostima. Dopo un appuntamento andato male, si convince di non essere abbastanza sexy, ma un angelo custode entra nella sua vita. Nel cast anche Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica, Valentina Nappi.

This Is Me… Now: The Film

Diretto da Dave Meyers, si tratta di un documentario ispirato al nuovo album di Jennifer Lopez e si propone come una riflessione intima e fantastica sul viaggio della popstar alla ricerca dell’amore. Il film, disponibile dal 16 febbraio, vede la partecipazione del marito della cantante e attrice, l’attore Ben Affleck, come co-sceneggiatore. Affleck comparirà anche in alcune scene.

Land of Bad

Sempre il 16 febbraio debutta anche Land of Bad, action thriller con Liam Hemsworth e Russell Crowe. Il primo interpreta un giovane e poco esperto ufficiale delle Forze Speciali statunitensi, parte di una squadra d’élite con il compito di eseguire un’estrazione in territorio nemico. In seguito a un’imboscata, l’operazione segreta nelle Filippine meridionali finisce per deragliare. Crowe è invece un pilota di droni militari deciso a tutto per aiutare il giovane ufficiale a uscire dal territorio nemico.

Giannis: The Marvelous Journey

Altro documentario è quello disponibile dal 19 febbraio, Giannis: The Marvelous Journey. Si tratta di una produzione che si preannuncia particolarmente emozionante per gli amanti dello sport, poiché offre uno sguardo senza precedenti sulla straordinaria vita di Giannis Antetokounmpo, la superstar dell’NBA. ll documentario segue il percorso epico del cestista, dalla sua infanzia in Grecia come figlio di immigrati nigeriani, fino a diventare un’icona globale nel mondo del basket.

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato le migliori serie TV Prime Video del 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.