Prime Video, 5 serie TV da non perdere a febbraio 2024

Prime Video non ha intenzione di perdere terreno rispetto alle piattaforme concorrenti e anche a febbraio 2024 aggiunge interessanti serie TV al proprio catalogo.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Prime Video di febbraio 2024? In questo articolo potete trovarne cinque da recuperare assolutamente.

Le migliori serie TV Prime Video di febbraio 2024

Da una famosa spy story rivista per il piccolo schermo a un thriller che potrebbe ingolosire gli appassionati del genere, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming di Amazon.

Mr. & Mrs. Smith

L’attesa serie televisiva che è l’adattamento per il piccolo schermo dell’omonima commedia d’azione a sfondo sentimentale con Brad Pitt e Angelina Jolie del 2005 debutta sulla piattaforma Amazon il 2 febbraio. Un felice mix di drama, comedy, action e spy story in grado di coinvolgere lo spettatore all’istante, concepito come una rielaborazione delle avventure degli originali Mr. John e Mrs. Jane Smith. Per quanto riguarda la trama, lo show mostra le dinamiche di coppia delle spie interpretate da Donald Glover e Maya Erskine, costrette a diventare marito e moglie per portare a termine le missioni affidategli da una misteriosa agenzia internazionale.

The Silent Service – The Battle of Tokyo Bay

Un adattamento live-action di otto episodi del manga politico-militare di Kaiji Kawaguchi, The Silent Service, sarà disponibile sulla piattaforma Amazon dal 9 febbraio (gli ultimi due episodi arriveranno la settimana successiva, il 16 febbraio). La prima metà della serie si concentra su più personaggi della storia già raccontata nel film uscito lo scorso anno, comprendendo comprese scene inedite. La seconda metà descrive la battaglia navale al largo di Okinawa e quella della baia di Tokyo, che è la continuazione del film.

Dragon Ball (Saga 22° Torneo Tenkaichi e Saga del Grande Mago Piccolo)

L’anime tratto dal famoso manga di Akira Toriyama torna su Prime Video il 9 febbraio con due nuove saghe, dopo il debutto a sorpresa nel mese di novembre e i nuovi episodi aggiunti a dicembre. Al momento la storia si ferma al termine della Saga del Red Ribbon, quando Goku affrontò i malvagi comandanti del Fiocco Rosso. Le nuove puntate introdotte a febbraio vanno dalla 79 alla 122. Mancheranno dunque solamente ulteriori 30 episodi alla fine della prima serie.

The Second Best Hospital in the Galaxy

Dal 23 febbraio è disponibile una serie animata per adulti davvero irriverente, intitolata The Second Best Hospital in the Galaxy. Concepito e scritto dal creatore di serie di successo quali Baymax! e Russian Doll, lo show sembra una specie di “Scrubs” trasportato in uno spazio color caramello e con gli extraterrestri. Con protagonisti dei medici di talento alle prese con tutti i tipi di strane malattie spaziali e disturbi alieni, la serie promette agli spettatori più di qualche risata proponendosi come una parodia divertente dei medical drama.

Regina Rossa

Il 29 febbraio è il turno della serie spagnola Regina Rossa. È la storia di Antonia Scott, che con un QI di 242 è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l’ha resa la ‘Regina Rossa’ di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che sembrava un dono diventa presto una maledizione.

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata ai migliori film Prime Video del 2023?

