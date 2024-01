Prime Video, i migliori film originali del 2023

Il 2023 è stato un anno ricco di film, e gli abbonati a Prime Video possono confermarlo. Adesso che il 2024 è cominciato, è il momento di stabilire quali pellicole abbiano lasciato un segno maggiore rispetto ad altre lo scorso anno.

Quali, quindi, sono stati i migliori film Prime Video del 2023? Ne abbiamo raccolti cinque che dovreste assolutamente andare a recuperare.

I migliori film Prime Video del 2023

Dalla storia del marchio Air Jordan al recente film di Maccio Capatonda, ecco le migliori pellicole uscite quest’anno sulla piattaforma Amazon.

Totally Killer

Film horror a tinte comiche, che gioca con l’immaginario degli slasher e sci-fi anni ’80. Con un’impostazione da podcast ci viene raccontato di un serial killer mai catturato che trentacinque anni fa ha ucciso tre sedicenni con sedici coltellate. Durante la notte di Halloween, la teenager Jamie (Kiernan Shipka) si reca a un concerto rock con l’amica Amelia. Intanto Pam (Julie Bowen), madre di Jamie e amica delle tre vittime del killer delle sedicenni, viene uccisa dall’assassino tornato a completare la sua opera; Jamie, finisce per ritrovarsi catapultata proprio nel 1987, pochi giorni prima dei brutali omicidi, e decide di fermare il killer prima che possa uccidere le tre ragazze e, nel futuro, sua madre. Una pellicola che prende tanto in prestito da Ritorno al futuro e che potrebbe risultare piacevole tanto agli appassionati del genere horror quanto ai più nostalgici.

Il migliore dei mondi

Diretto e interpretato da Maccio Capatonda, il film racconta la storia di un uomo la cui intera esistenza dipende interamente dalla tecnologia e che, per magia, finisce in un mondo parallelo in cui il progresso tecnologico è fermo al 1999. Dopo un primo momento di rifiuto nel vivere in un mondo senza Google Maps e senza Alexa, il protagonista comincia ad apprezzare la sua nuova vita. Un film che ovviamente non intende demonizzare la tecnologia ma suggerisce di non alienarsi, di non lasciarsi troppo cullare dal nostro smartphone. Perché anche nelle cose semplici si può assaporare la vita.

Air – La storia del grande salto

Ben Affleck racconta la coraggiosa intuizione del manager Sonny Vaccaro, l’uomo dietro la nascita della celebre linea di scarpe Air Jordan e la collaborazione fra la Nike e l’allora campione in erba e semisconosciuto Michael Jordan. Air – La storia del grande salto è il racconto di come una coraggiosa e ambiziosa squadra di marketing riuscì a dar vita alla famosa linea di scarpe, ma è anche la storia della madre di Jordan, che lottò con forza durante le trattative per proteggere gli interessi del figlio.

A Million Miles Away

L’emozionante storia vera di José Moreno Hernández, figlio di agricoltori immigrati messicani che diventa un astronauta della NASA. Dopo aver studiato ingegneria, si specializzò e iniziò una carriera alla NASA, diventando astronauta. Partecipò quindi alla missione spaziale Shuttle STS-128 come Specialista di missione. Un’impresa impossibile che viene portata a termine, un sogno estremo e temerario che diventa realtà. Inutile negarlo: i film che raccontano una storia a lieto fine di rivincita e riscatto esercitano sul pubblico un fascino speciale.

Somebody I Used to Know

Somebody I Used To Know segue la vicenda di Ally (Alison Brie), produttrice televisiva maniaca del lavoro, che si trova ad affrontare una crisi esistenziale e sceglie di tornare nella sua città natale, dove per caso incontra il suo primo amore, Sean. I due trascorrono una serata tra ricordi di un passato andato e un’intesa mai svanita e Ally inizia a mettersi in discussione, ma quando sembra che l’antico amore possa essere riacceso, ecco la doccia fredda: Sean si sta per sposare con Cassidy. Una rom-com che strizza l’occhio a quelle di fine anni ’90, e che potrebbe regalarvi una serata piacevole.

