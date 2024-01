Prime Video, le migliori nuove serie TV uscite nel 2023

Con la fine dell’anno da poco trascorsa, è tempo di stabilire quali sono state le migliori serie TV Prime Video del 2023.

Ne abbiamo raccolte cinque che dovreste vedere assolutamente, perché più di altre hanno saputo catturare la nostra attenzione. Buona lettura.

Le migliori serie TV Prime video del 2023

Relazioni extraconiugali e violenza sulle donne sono alcuni dei temi (importanti) trattati nelle migliori serie TV del 2023 disponibili sulla piattaforma Amazon.

Ascolta i fiori dimenticati

Tra le nuove uscite del 2023 su Prime Video fa capolino Ascolta i fiori dimenticati, una storia più attuale che mai. Racconta infatti di soprusi e violenze subiti dalle donne, partendo dalla vita della giovane Alice, cresciuta dalla nonna in una comunità nella periferia australiana, per poi abbracciare le storie di altre ragazze. Dalla sua infanzia difficile alla vita adulta travagliata e senza punti di riferimento, Alice intraprende un percorso alla scoperta di sé, riconciliandosi con se stessa e scoprendo di avere coraggio.

Wilderness

Altra serie nuova di quest’anno che merita un’occasione è Wilderness, incentrata su quella che sembra apparentemente una coppia perfetta. Ricchi, innamorati, in una città meravigliosa. Ma quando la fedele e devota Liv scopre di essere tradita da suo marito Will, la rabbia e la delusione faranno scattare in lei qualcosa che sfocia in un grande desiderio di vendetta.

Citadel

Uno spy thriller su due operativi di un’agenzia d’intelligence dati per morti costretti a riunirsi per contrastare la controffensiva del sindacato criminale Manticore, che attraverso questa premessa vuole non solo riallargare il concetto di action per il piccolo schermo ma addirittura spingersi fino alla creazione di un nuovo universo narrativo condiviso che coinvolga il sottobosco del mondo spionistico internazionale. L’elemento che spicca di più in Citadel è la resa delle sequenze action, pertanto tutti gli appassionati del genere possono trovare pane per i loro denti.

Cruel Summer 2

Cosa ci fa una seconda stagione in un articolo che raccoglie le nuove migliori serie TV Prime Video? Semplice: Cruel Summer è una serie antologica, quindi ogni stagione racconta una nuova storia e ha nuovi protagonisti. La seconda season non tradisce ciò che l’ha resa una serie famosa, ci troviamo quindi davanti a qualcosa che unisce teen drama e mistery in maniera estremamente intelligente e che, tramite una narrazione distribuita su più piani temporali, è capace di mantenere alta l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine dei suoi episodi.

Daisy Jones and The Six

Basata sull’omonimo romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici – Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – la band è uscita dall’anonimato. E ha avuto un grandissimo successo. Ma in seguito a un concerto sold out al Soldier Field di Chicago, la band sparisce dai radar. Così come i suoi membri. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità.

