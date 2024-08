Prime Video, 5 film da non perdere ad agosto 2024

Anche agosto 2024 si preannuncia un mese ricco di novità per gli abbonati di Prime Video. Quali sono i migliori contenuti cinematografici in arrivo in questi lunghi giorni di estate?

Ecco una selezione dei migliori film in uscita sulla piattaforma.

I migliori film su Prime Video di agosto 2024

Da un attesissimo thriller psicologico a una commedia d’azione che farà divertire, ecco cosa vedere questo mese in streaming.

Tutti tranne te

Dal 2 agosto è disponibile Tutti tranne te, commedia adatta ai più romantici. Dopo uno straordinario primo appuntamento, la focosa attrazione fra Bea e Ben si raffredda giorno dopo giorno e i due si perdono di vista, finché non si ritrovano inaspettatamente riuniti a un matrimonio in Australia.

One Fast Move

In arrivo l’8 agosto, One Fast Move è un thriller d’azione che segue un giovane sfortunato che cerca di ritrovare il padre assente per realizzare il suo sogno di diventare un pilota motociclistico professionista. Con il sostegno dell’amore della sua città natale e di un mentore proprietario di un negozio di motociclette, inizia a superare gli ostacoli che l’assenza del padre aveva creato.

Arthur The King

Nell’arco di dieci giorni e 435 miglia, un legame indissolubile si instaura tra il corridore d’avventura professionista Michael Light (Mark Wahlberg) e un cane randagio ribattezzato Arthur. Basato su un’incredibile storia vera, Arthur The King segue la vicenda di Light che, alla disperata ricerca di un’ultima possibilità di vittoria, tenta di convincere uno sponsor a sostenere lui e una squadra di atleti (Simu Liu, Nathalie Emmanuel e Ali Suliman) in vista del Campionato del Mondo di Adventure Racing (corse d’avventura) nella Repubblica Dominicana. Il film è disponibile dal 9 agosto.

Jackpot

Il 15 agosto sarà la volta di Jackpot, una commedia d’azione ambientata in un futuro prossimo in California, dove una “Grande Lotteria” prevede che il vincitore debba essere ucciso prima del tramonto per rivendicare il jackpot multimiliardario. Katie Kim, interpretata da Awkwafina, con l’aiuto dell’agente Noel Cassidy, interpretato da John Cena, deve sopravvivere fino al tramonto mentre affronta il rivale Louis Lewis, interpretato da Simu Liu.

Madame Web

Cassandra Webb è una paramedica di New York che inizia a mostrare doti di chiaroveggenza, che le consentono di vedere il mondo dal punto di vista degli aracnidi. Presto, sitrova a dover proteggere tre giovani donne da un misterioso avversario. La pellicola è disponibile dal 19 agosto.

Agosto 2024 si preannuncia quindi un mese ricco di emozioni e avventure per gli abbonati di Prime Video. Non resta che preparare i popcorn e godersi questi imperdibili film!

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie Prime Video di agosto 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.