Prime Video, 5 serie TV da non perdere ad agosto 2024

Anche agosto 2024 si preannuncia un mese ricco di novità per gli abbonati di Prime Video. Quali sono i migliori contenuti in questi lunghi giorni di estate?

Ecco una selezione delle migliori serie TV in arrivo sulla piattaforma.

Le migliori serie TV Prime Video di agosto 2024

Da una nuova serie animata dedicata all’uomo-pipistrello alla seconda stagione della serie de Il signore degli anelli, ecco cosa vedere questo mese in streaming.

Batman: Caped Crusader

Ad aprire le danze, il 1 agosto, ci pensa Batman: Caped Crusader, una nuova serie animata che ripropone il Cavaliere Oscuro in un’interpretazione moderna. Creata dai veterani dell’animazione Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves, si presenta come un ritorno alle radici noir del personaggio, promettendo di catturare sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori.

Fear the Walking Dead 8

Il 1 agosto segna anche il debutto dell’ottava stagione di Fear the Walking Dead. Si tratta dell’ultima stagione della serie che funge da prequel a The Walking Dead, e che si posiziona cronologicamente poco dopo lo scoppio dell’epidemia di zombie.

Buffy l’ammazzavampiri

Dal 5 agosto viene inserita la serie completa di Buffy l’ammazzavampiri, conclusasi nell’ormai lontano 2003. Buffy Summers, liceale, è la Cacciatrice, destinata a distruggere i demoni che cercano di prendere possesso del mondo. Sotto la supervisione del bibliotecario della scuola, la ragazza combatte a fianco dei propri più cari amici.

Prison Break

Spazio anche a Prison Break, che viene aggiunta per intero al catalogo della piattaforma Amazon (cinque stagioni in tutto). Michael Scofield decide di farsi arrestare di proposito in modo da poter entrare nel carcere di Fox River, dove il fratello è stato imprigionato ingiustamente. Il suo scopo è quello di progettare un’evasione dall’interno.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2

In arrivo il 29 agosto, la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere continua a esplorare il leggendario mondo creato da J.R.R. Tolkien, concentrandosi sui molteplici personaggi che ci sono stati presentati nel corso della season 1. La serie, ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, promette nuovi intrighi, battaglie epiche e approfondimenti sui protagonisti.

Avete dato un’occhiata alle migliori serie Netflix di questo mese?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.